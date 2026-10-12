به گزارش خبرنگار مهر، ایوب زارع، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از جمع‌آوری دو واحد بال‌میل آلاینده هوا و توقف فعالیت یک واحد پلاستیک‌شویی غیرمجاز به دلیل ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی و بی‌توجهی به اخطارهای قانونی خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا اظهار کرد: در جریان گشت و پایش میدانی کارشناسان این اداره، دو واحد بال‌میل که بدون تجهیزات کنترل آلودگی فعالیت می‌کردند و موجب انتشار گردوغبار و ذرات معلق در هوا می‌شدند، شناسایی و با دستور قضایی جمع‌آوری شدند.

وی افزود: این واحدها با وجود دریافت اخطارهای قبلی، همچنان بدون رعایت الزامات زیست‌محیطی فعالیت می‌کردند؛ ازاین‌رو، پس از بررسی‌های کارشناسی و احراز تخلفات، اقدامات قانونی لازم برای توقف فعالیت و جمع‌آوری تجهیزات آن‌ها انجام شد.

زارع ادامه داد: در اقدامی دیگر، یک واحد پلاستیک‌شویی غیرمجاز نیز به دلیل تخلیه فاضلاب آلاینده و غیراستاندارد بدون تصفیه در محیط شناسایی شد.

وی تصریح کرد: این واحد پس از طی مراحل قانونی و به دلیل بی‌توجهی به اخطارهای صادرشده، با دستور مقام قضایی متوقف شد و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط زیست‌محیطی در فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: این اداره از تولید و توسعه پایدار حمایت می‌کند، اما فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی باید در چارچوب قوانین و استانداردهای زیست‌محیطی انجام شود.

زارع در پایان بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی از جمله آب، خاک و هوا تأکید کرد.