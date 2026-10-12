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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

مدیر آبفای اسلام‌آبادغرب: آبرسانی به ۲۰ روستا پایدارتر شد

مدیر آبفای اسلام‌آبادغرب: آبرسانی به ۲۰ روستا پایدارتر شد

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب اسلام‌آبادغرب از نصب پمپ جدید در ایستگاه برزه و رفع نقص فنی ایستگاه بیگ‌رضایی برای بهبود آبرسانی به ۲۰ روستای این شهرستان خبر داد.

سیداصغر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای اقدامات فنی برای تقویت شبکه آبرسانی روستایی در اسلام‌آبادغرب خبر داد و اظهار کرد: با نصب یک دستگاه پمپ شناور جدید در ایستگاه برزه و برطرف کردن نقص فنی پمپ ایستگاه بیگ‌رضایی، وضعیت تأمین آب شرب روستاهای زیر پوشش این دو ایستگاه بهبود یافته است.

وی با اشاره به عملکرد ایستگاه پمپاژ برزه افزود: این ایستگاه در مجتمع آبرسانی چنگر قرار دارد و تأمین آب آشامیدنی هفت روستا با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ خانوار را بر عهده دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام‌آبادغرب ادامه داد: برای افزایش توان آبرسانی در این ایستگاه، یک دستگاه پمپ شناور هفت‌طبقه به همراه الکتروموتور شناور ۲۲ کیلووات نصب شده که دبی خروجی آن ۱۳ لیتر بر ثانیه است.

صفوی همچنین از رفع مشکل فنی پمپ شناور ایستگاه بیگ‌رضایی خبر داد و تصریح کرد: خرابی این تجهیزات پیش‌تر موجب افت محسوس فشار و قطع آب در برخی مناطق شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی برطرف شد.

وی بیان کرد: با انجام تعمیرات و بازگرداندن پمپ به مدار بهره‌برداری، شرایط آبرسانی به ۱۳ روستای تحت پوشش ایستگاه بیگ‌رضایی بهبود پیدا کرده است.

مدیر امور آب و فاضلاب اسلام‌آبادغرب با تأکید بر ضرورت نگهداری مستمر تأسیسات آبرسانی خاطرنشان کرد: آماده‌به‌کاری تجهیزات و رسیدگی سریع به نقص‌های فنی، از عوامل مهم در کاهش اختلال‌های شبکه و تأمین پایدار آب شرب مشترکان روستایی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6975881

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