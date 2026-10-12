به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مصطفی لو صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بارش‌های کم‌سابقه مینودشت اظهار کرد: بارش‌های شدید هجدهم ماه جاری در شهرستان مینودشت که میزان آن در برخی نقاط از جمله قلعه قافه به ۱۴۷ میلی‌متر، ساسنگ ۱۲۰ میلی‌متر و دوزین ۹۶ میلی‌متر رسید، منجر به وقوع سیلاب و وارد آمدن خسارت‌های قابل‌توجه به بخش‌های مختلف این شهرستان شد.

وی با بیان اینکه این میزان بارش در چند سال گذشته بی‌نظیر بوده است، افزود: در پی این سیلاب، راه ارتباطی ۲۰ روستای شهرستان قطع شد که با پیگیری‌های اداره کل راهداری، مسیر ۶ روستا بازگشایی شده است. با این حال، ۱۴ روستای مسیر دهستان قلعه قافه همچنان با قطع راه اصلی مواجه هستند که بازگشایی آن‌ها در اولویت نخست مدیریت بحران شهرستان قرار دارد.

فرماندار مینودشت ادامه داد: در حوزه خدمات شهری و روستایی نیز قطع برق ۲۰ روستا گزارش شد که ۱۸ روستا متصل شده و ۲ روستای باقی‌مانده نیز تا پایان امروز برق‌دار خواهند شد، در حوزه آب و فاضلاب نیز ۹ روستا از ۱۸ روستای ضآسیب‌دیده، آب‌رسانی مجدد شده‌اند و مابقی طی دو تا سه روز آینده به شبکه متصل خواهند شد.

مصطفی لو گفت: همچنین خسارت‌هایی به خط انتقال و چشمه‌های تأمین آب شرب شهر دوزین وارد شده که در دستور کار ترمیم قرار دارد.

فرماندار مینودشت درباره ابعاد خسارت‌های اقتصادی گفت: بخش کشاورزی متحمل آسیب‌های جدی شده است که شامل خسارت به ۲۵۰ هکتار زعفران، ۲۰۰ هکتار کلزا، ۴۵ هکتار توتون، ۴۰۰ هکتار اراضی کوهستانی و حدود ۱۰۰ کیلومتر جاده بین‌مزارع است.

مصطفی لو ادامه داد: گزارش‌های اولیه حاکی از آسیب‌دیدگی ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی ۲۰۰ الی ۲۵۰ واحد مسکونی در مناطق سیل‌زده است که عملیات ارزیابی دقیق آن‌ها آغاز شده است.

وی در خصوص تلفات انسانی این حادثه اعلام کرد: متأسفانه در این حادثه سه مورد مفقودی داشتیم که با تلاش نیروهای امدادی، یک نفر زنده پیدا شد، جسد یک نفر کشف شده و عملیات جست‌وجو برای یافتن یک مفقودی دیگر توسط هلال احمر همچنان ادامه دارد.

فرماندار مینودشت با اشاره به برگزاری جلسه مدیریت بحران با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان، بر لزوم آمادگی برای ماه‌های پیش‌رو تأکید کرد و گفت: دلیل اصلی تشدید خسارت‌ها، عدم لایروبی برخی رودخانه‌ها در مسیرهای کوهستانی بود، بر همین اساس مقرر شد از فردا، با بهره‌گیری از تمامی امکانات دستگاه‌های اجرایی استان و بخش خصوصی، عملیات لایروبی گسترده رودخانه‌ها در این مسیرها آغاز شود.

مصطفی لو با اشاره به نقش راهبردی سد نرماب-چلچای در مدیریت این بحران خاطرنشان کرد: با مدیریت دریچه‌های این سد، بخشی از روان‌آب‌ها کنترل شد که اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، شهر گنبدکاووس با خسارت‌های بسیار سنگین‌تری مواجه می‌شد