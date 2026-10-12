به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده در جمع اساتید و فناوران دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به چالش‌های موجود در مدیریت منابع آب کشور، اظهار کرد: تداوم مسائل و بحران‌های آبی نشان می‌دهد که در کنار اقدامات فنی و عمرانی، باید به اصلاح سازوکارهای مدیریتی، رفع ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های علمی و فناوری توجه جدی‌تری شود.



وی با اشاره به شاخص‌های مرتبط با وضعیت منابع آب ایران افزود: فشار فزاینده بر منابع آب تجدیدپذیر، کاهش منابع زیرزمینی، تداوم خشکسالی‌ها و آلودگی منابع آبی، ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت و مصرف آب را دوچندان کرده است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم تاکید کرد: در چنین شرایطی، اتکا به راهکارهای متعارف و توسعه صرف زیرساخت‌ها، بدون توجه هم‌زمان به مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری، نمی‌تواند پاسخگوی همه چالش‌های موجود باشد.



وی ضعف هماهنگی نهادی و فاصله میان پژوهش‌های علمی و فرایند تصمیم‌سازی و اجرا را از جمله موانع بهبود مدیریت آب دانست و تصریح کرد: بخشی از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور به محصولات و راهکارهای عملیاتی تبدیل نمی‌شود؛ ازاین‌رو، ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های فناور و دستگاه‌های اجرایی باید در اولویت قرار گیرد.



نظرزاده با تأکید بر اهمیت فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل مصرف، فناوری‌های نوین تصفیه و بازچرخانی آب و استفاده از منابع غیرمتعارف، از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف آب نقش مؤثری داشته باشند.



وی افزود: تحقق این ظرفیت‌ها به انتخاب صحیح فناوری، بومی‌سازی متناسب با نیازهای کشور و فراهم‌کردن زمینه اجرای عملی آن‌ها وابسته است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم مدیریت تقاضا را یکی از محورهای اساسی مواجهه با چالش‌های آبی برشمرد و گفت: توسعه تجهیزات کاهنده مصرف، استفاده از سامانه‌های هوشمند، بهره‌گیری از آب باران برای مصارف متناسب و بازچرخانی آب در بخش‌های مختلف، از جمله راهکارهایی است که باید در کنار اقدامات تأمین و توزیع آب مورد توجه قرار گیرد.



وی همچنین بر ضرورت رفع موانع تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه تأکید کرد و افزود: حمایت از پژوهش‌های کاربردی، تأمین زمینه لازم برای توسعه محصولات از مرحله نمونه‌سازی تا تولید انبوه، استانداردسازی تجهیزات و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های داخلی، می‌تواند به استفاده گسترده‌تر از نتایج تحقیقات در صنعت آب و فاضلاب کمک کند.



نظرزاده با اشاره به نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مقررات در مدیریت مصرف آب اظهار کرد: اصلاح سازوکارهای تعرفه‌گذاری، توسعه استانداردهای مرتبط با تجهیزات کاهنده مصرف و طراحی مشوق‌های مناسب برای استفاده از فناوری‌های بهینه‌ساز، باید هم‌زمان با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی دنبال شود.



وی تصریح کرد: آموزش به‌تنهایی، بدون فراهم‌کردن الزامات اجرایی و انگیزشی، برای ایجاد تغییر پایدار در رفتار مصرف‌کنندگان کافی نیست.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در پایان، هم‌افزایی میان بخش دانشگاهی و صنعت آب و فاضلاب را از الزامات ارتقای بهره‌وری منابع آب دانست و تأکید کرد: عبور از چالش‌های آبی کشور نیازمند رویکردی یکپارچه است که در آن، اصلاح حکمرانی، توسعه فناوری‌های متناسب با نیازهای کشور، تقویت پژوهش‌های کاربردی و مدیریت بهینه مصرف به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.