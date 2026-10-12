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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

ضرورت تأمین آب پایدار شهرک‌های صنعتی تازه احداث اردبیل

ضرورت تأمین آب پایدار شهرک‌های صنعتی تازه احداث اردبیل

اردبیل- فرماندار اردبیل در نشست مشترک با مدیر شرکت آب و فاضلاب شهرستان، بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های آبی شهرک‌های صنعتی در حال احداث تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در نشست با مدیر شرکت آب و فاضلاب شهرستان اردبیل با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌ها برای تسریع در روند عملیات اجرایی شهرک‌های صنعتی جدید، اظهار کرد: با توجه به آغاز عملیات عمرانی این شهرک‌ها و نقش حیاتی آن‌ها در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه، ارائه زیرساخت‌های پایدار از جمله آب، از اولویت‌های اصلی مدیریت اجرایی شهرستان است.

قلندری با بیان اینکه رویکرد اصلی دولت در توسعه صنعتی، استفاده از منابع غیرمتعارف و مدیریت بهینه منابع آبی است، افزود: برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین آب مورد نیاز این شهرک‌ها از محل تصفیه و بازچرخانی پساب‌های شهری صورت گرفته است که این اقدام نه تنها بخشی از نیازهای صنعتی را رفع می‌کند، بلکه از فشار بر منابع آب‌های زیرزمینی و آشامیدنی خواهد کاست.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌ویژه شرکت آب و فاضلاب موظف‌اند با اهتمام ویژه و هم‌افزایی حداکثری، روند اجرای این طرح را تسریع بخشند تا همزمان با پیشرفت عملیات ساختمانی شهرک‌ها، زیرساخت‌های حیاتی نیز در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: تسهیل مسیر برای سرمایه‌گذاران و حمایت از تولید، در گرو تأمین زیرساخت‌های اساسی است و ما متعهد هستیم با مدیریت جهادی، موانع پیش‌روی اجرای این پروژه‌ها را برطرف کنیم تا شاهد رونق بیش از پیش بخش صنعت در اردبیل باشیم.

کد مطلب 6975450

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