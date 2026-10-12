روایت دستاوردهای انقلاب نیازمند پژوهش علمی و اثرسنجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در نشست تبیینی «احیای شعار باید برخاست در تحقق تمدن نوین اسلامی با محوریت خون خواهی امام شهید» که به همت امور بانوان و خانواده و اداره هنر و رسانه جهاددانشگاهی استان اردبیل برای اعضای این نهاد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق مسائل اجتماعی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: برای افزایش اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی باید علاوه بر بیان دستاوردها، با انجام مطالعات جامعه‌شناختی و پیمایش‌های علمی، میزان تأثیر این اقدامات بر نگرش مردم را نیز ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اهمیت روایت‌گری در عرصه فرهنگی و اجتماعی افزود: در کنار خود پدیده‌ و رویدادها، نحوه روایت آن‌ها نیز اهمیت دارد چرا که در بسیاری از عرصه‌ها، رقابت اصلی بر سر افکار، اندیشه‌ها و برداشت‌های مخاطبان است. از این رو تبیین واقعیت و دستاوردها باید با شناخت دقیق مخاطب و بهره‌گیری از روش‌های علمی همراه باشد.

جعفرزاده با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی نباید صرفاً به ارائه آمار و بیان دستاوردها محدود شود، تصریح کرد: باید مشخص شود اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه بر نگرش مردم تأثیر گذاشته و به تقویت اعتماد عمومی کمک کرده است. این موضوع از طریق پیمایش‌های دقیق و بررسی علمی دیدگاه‌های اقشار مختلف جامعه قابل ارزیابی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان، دانش‌آموزان و دانشجویان بیان کرد: شناخت تفاوت دیدگاه‌ و نگرش‌های نسل‌های مختلف نیازمند گفت‌وگوهای صمیمی، مطالعات میدانی و تحلیل‌های علمی است تا بتوان بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مؤثرتری طراحی کرد.

حجت الاسلام جعفرزاده با اشاره به اهمیت ارتقای سطح مطالعات دانشگاهی و استفاده از الگوهای معتبر پژوهشی ادامه داد: تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی باید بر پایه چارچوب‌های نظری، مدل‌های علمی و روش‌های پژوهشی معتبر انجام شود تا نتایج حاصل از مطالعات از دقت و اعتبار کافی برخوردار باشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاددانشگاهی، بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از توان این نهاد برای شناخت مسائل جامعه، بررسی نگرش‌های عمومی و ارزیابی نتایج فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت احیای روحیه جهادی در نهادهای انقلابی گفت: جهاددانشگاهی به‌عنوان یکی از رویش‌های انقلاب اسلامی، باید با حفظ هویت انقلابی و جهادی خود، در عرصه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

حجت الاسلام جعفرزاده با اشاره به جایگاه جهاددانشگاهی در پیشبرد اهداف علمی کشور اظهار کرد: این نهاد با تکیه بر روحیه جهادی شکل گرفته است و انتظار می‌رود این روحیه در فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن استمرار داشته باشد؛ چرا که فاصله گرفتن از فلسفه وجودی و گرفتار شدن در روزمرگی می‌تواند به ظرفیت‌های ارزشمند آن آسیب وارد کند.

وی با بیان اینکه روحیه جهادی باید در عمل و نه صرفاً در شعار نمود پیدا کند، افزود: فعالیت جهادی به معنای عبور از عادت‌های روزمره و حرکت هدفمند برای حل مسائل کشور است. نهادهای انقلابی باید مأموریت اصلی خود را همواره مدنظر قرار دهند و برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، رویکردی خلاقانه و مسئله‌محور داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه‌های سازندگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم حرکت‌های جهادی، مشارکت دادن مردم در فرایند حل مسائل است. تجربه فعالیت‌های جهاد سازندگی نشان داد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، تقسیم کار و استفاده از دانش تخصصی می‌توان در مسیر محرومیت‌زدایی و آبادانی مناطق مختلف گام برداشت.

حجت الاسلام جعفرزاده ادامه داد: پیوند میان دانش دانشگاهی و حضور میدانی از مؤلفه‌های مهم موفقیت فعالیت‌های جهادی است و جهاددانشگاهی نیز می‌تواند با تقویت این پیوند، زمینه تبدیل دانش به راهکارهای عملی برای حل مشکلات کشور را فراهم کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل و ضرورت بررسی علمی مؤلفه‌های قدرت کشورها اظهار کرد: تحلیل قدرت در جهان امروز نباید صرفاً بر اساس شاخص‌های سنتی همچون توان اقتصادی، تجهیزات نظامی و شمار تسلیحات انجام شود، بلکه ظرفیت کشورها برای مقابلهبا برتری نظامی دشمن و تحمیل هزینه بر طرف مقابل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و تحولات منطقه‌ای افزود: بررسی این تحولات نیازمند بهره‌گیری از چارچوب‌های علمی و مطالعات معتبر بین‌المللی است تا بتوان ابعاد مختلف قدرت، شیوه‌های مواجهه کشورها و تغییرات الگوهای درگیری را به‌درستی تحلیل کرد.

حجت الاسلام جعفرزاده همچنین بر ضرورت تولید محتوای علمی و انتشار تحلیل‌های مستند در محافل دانشگاهی تأکید کرد و گفت: برای تبیین مسائل راهبردی کشور باید از تحلیل‌های مستدل، مدل‌های علمی و شواهد قابل ارزیابی بهره گرفت تا مباحث مطرح‌شده از اعتبار علمی کافی برخوردار باشند.

وی در پایان بر ضرورت تقویت ارتباط میان نهادهای علمی، دانشگاهی و فرهنگی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به پژوهش‌های مسئله‌محور، شناخت علمی افکار عمومی، ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و حفظ روحیه جهادی در مسیر پیشرفت کشور شد.