معرفی برگزیدگان مرحله مقدماتی سومین دوره مسابقات ملی سدید در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران اوچی اردبیلی، رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل و عضو هیئت داوران سومین دوره مسابقات ملی ارائه سه‌دقیقه‌ای سدید در استان، با تشریح روند برگزاری مرحله مقدماتی این رویداد اظهار کرد: در این دوره، ۳۷ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف استان اردبیل و برخی استان‌های دیگر شرکت کردند و آثار خود را در قالب ویدئوهای سه‌دقیقه‌ای، متناسب با محورها و مؤلفه‌های تعیین‌شده، به دبیرخانه استانی ارسال کردند که پس از آن مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مسابقات سدید فرصتی برای تقویت مهارت ارائه و تبیین دستاوردهای علمی است، افزود: این رویداد زمینه شناسایی دانشجویان مستعد و معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها را فراهم می‌کند و به شرکت‌کنندگان فرصت می‌دهد ایده‌ها، یافته‌ها و دستاوردهای خود را در قالبی کوتاه، روشن و اثرگذار به مخاطبان ارائه کنند.

داوری آثار با حضور متخصصان ارتباطات و علوم تربیتی

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل درباره ترکیب هیئت داوران بخش ارائه گفت: در این دوره، دکتر صادق فرهمندامین، دکترای علوم تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل، و دکتر محمدباقر سپهری، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، پژوهشگر برتر استان و معاون طرح و برنامه صداوسیما، به همراه اینجانب به‌عنوان عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی استان اردبیل، داوری آثار را برعهده داشتند.

اوچی اردبیلی ادامه داد: آثار شرکت‌کنندگان بر اساس مؤلفه‌های تعیین‌شده برای مسابقه ارزیابی شدند تا برگزیدگان هر بخش برای حضور در مرحله ملی مشخص شوند.

پیمان پهلوسای برگزیده بخش پژوهش‌های علمی پ

وی با اشاره به نتایج ارزیابی آثار در بخش پژوهش‌های علمی بیان کرد: این بخش شامل آثاری در حوزه‌های اختراع، مقاله، پایان‌نامه و طرح پژوهشی بود که پس از ارزیابی هیئت داوران، پیمان پهلوسای، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، رتبه نخست را کسب کرد و به مرحله ملی راه یافت.

وی افزود: آرزو مرادی، دانشجوی مقطع دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی، رتبه دوم این بخش را به دست آورد و محمدمهدی حاجتی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی دانشگاه گیلان، رتبه سوم را کسب کرد.

اسما عباسی نیری برگزیده بخش کتاب

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با اشاره به نتایج بخش کتاب اظهار کرد: اسما عباسی نیری، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی پردیس بنت‌الهدی صدر دانشگاه فرهنگیان، رتبه نخست این بخش را کسب کرد و به مرحله ملی راه یافت.

وی ادامه داد: هاشم نیکزاد، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی، رتبه دوم و امیرحسین حرمتی، دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، رتبه سوم این بخش را به دست آوردند.

معرفی برگزیدگان بخش ویژه «سه دقیقه برای رهبر شهیدم»

اوچی اردبیلی با اشاره به افزوده‌شدن بخش ویژه استانی به این دوره از مسابقات گفت: دبیرخانه استانی مسابقات سدید با ابتکار خود، بخش ویژه‌ای با عنوان «سه دقیقه برای رهبر شهیدم» را با هدف تکریم رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(ره)، به این دوره اضافه کرد تا امکان ارائه آثار مرتبط با این موضوع برای داوطلبان آزاد نیز فراهم شود.

وی افزود: در این بخش، محمد نورانی، دانشجوی مقطع دکتری رشته باغبانی و گیاهان دارویی دانشگاه تربیت مدرس، رتبه نخست را کسب کرد. اسما عباسی نیری، دانشجوی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، رتبه دوم را به دست آورد و امیرحسین احمدنژاد، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، رتبه سوم را کسب کرد. همچنین مریم عیسی‌زاده، دانشجوی رشته مهندسی فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی، شایسته تقدیر شناخته شد.

برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان و آمادگی برای مرحله ملی

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان و داوران این رویداد خبر داد و گفت: به‌زودی مراسمی برای قدردانی از برگزیدگان هر سه بخش و اعضای هیئت داوران برگزار می‌شود.