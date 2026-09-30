به گزارش خبرنگار مهر اسد رازانی ظهر چهارشنبه در جلسه ارزیابی طرحهای شاخص عملیاتی ظرفیتساز جهاد دانشگاهی استان اردبیل اظهار کرد: هدف نهایی این ارزیابیها ارائه خدمت بیمنت به مردم و نظام است و ظرفیتهای استان اردبیل میتواند جایگاهی فراتر از وضعیت فعلی داشته باشد.
وی افزود: معاونت هماهنگی جهاد دانشگاهی به دلیل ماهیت فرابخشی خود وارد ارزیابی برنامههای شاخص واحدها شده تا ضمن بررسی پیشرفت و موانع، به ایفای نقش واحدها متناسب با ظرفیتهای استانی کمک کند.
مدیر کل امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز جهاددانشگاهی گفت: برخی واحدها فقط در حوزه آموزشی رشد کرده و سایر حوزهها را نادیده گرفتهاند؛ در حالی که رسالت ما کمک به توسعه همهجانبه کشور در حوزههای فرهنگی، آموزشی، علمی و فناوری است.
وی با اشاره به دو بعد زیرساختی و ساختاری برنامهها افزود: اگر بستر لازم فراهم نیست باید زیرساخت فراهم شود و اگر ساختار کلان واحد، فعالیت را پوشش نمیدهد، ساختار باید اصلاح شود.
رازانی خاطرنشان کرد: پس از اصلاحات و مشورت با دفاتر تخصصی، به بیش از ۳۰۰ برنامه شاخص عملیاتی ظرفیتساز در سراسر کشور رسیدهایم و هدف، شناسایی تنگناها و دریافت پیشنهادهاست تا از طریق ستاد مرکزی پیگیری شود.
وی اظهار کرد: قرار است تا پایان مهرماه این ارزیابیها در کل کشور نهایی شود تا فعالیت واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی در مسیری مشخص تسهیل و تقویت شود.
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