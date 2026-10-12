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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

پیکر دومین مفقودی سیلاب در روستای ترسه مینودشت پیدا شد

پیکر دومین مفقودی سیلاب در روستای ترسه مینودشت پیدا شد

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از پیدا شدن پیکر دومین فرد مفقودشده در سیلاب روستای ترسه مینودشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی، شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پیکر دومین فرد مفقودشده در جریان سیلاب روستای ترسه از توابع شهرستان مینودشت با تلاش نیروهای امدادی هلال‌احمر و همراهی مردم پیدا شد.

وی افزود: نیروهای امدادی در کنار مردم محلی، عملیات جست‌وجو برای یافتن افراد مفقودشده در این حادثه را پیگیری کردند که در نهایت پیکر دومین مفقودی نیز پیدا شد.

پیدا شدن پیکر دومین مفقودی، آخرین مرحله از جست‌وجو برای یافتن افراد گزارش‌شده مفقود در سیلاب روستای ترسه مینودشت به شمار می‌رود.

کد مطلب 6975994

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