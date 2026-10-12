به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ با کاهش قیمت همراه شد. بر این اساس هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۶ میلیون و ۵۳ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. مظنه تهران نیز به ۱۱۲ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۲۴ عیار با قیمت ۳۴ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شد.

قیمت هر اونس جهانی طلا نیز در جدول مورد بررسی ۴ هزار و ۱۹۳ دلار و ۷۱ سنت ثبت شده است؛ رقمی که نسبت به نرخ حدود ۴ هزار و ۱۹۴ دلاری گزارش‌شده در روز گذشته، تغییر اندکی دارد.

در بازار سکه، هر قطعه سکه طرح جدید با قیمت ۲۶۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم با نرخ ۲۵۷ میلیون تومان عرضه شد.

همچنین نیم‌سکه ۱۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان قیمت خوردند.

مقایسه قیمت طلا و سکه با روز گذشته

مقایسه قیمت‌های امروز با نرخ‌های منتشرشده برای یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به نرخ ۲۶ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۵۰۰ تومانی روز گذشته، ۲۸۱ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش داشته است.

همچنین مظنه تهران با مقایسه نرخ امروز و رقم ۱۱۴ میلیون و ۸۰ هزار تومانی روز گذشته، یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان کاهش نشان می‌دهد.

قیمت سکه طرح جدید نیز در مقایسه با نرخ ۲۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی گزارش‌شده برای روز گذشته، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین‌تر آمده است.

در میان قطعات کوچک‌تر سکه، نیم‌سکه با کاهش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی و ربع‌سکه با افت یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی نسبت به نرخ‌های منتشرشده روز گذشته همراه شده‌اند. قیمت سکه گرمی نیز در هر دو گزارش ۳۷ میلیون تومان اعلام شده است.