قیمت طلا و سکه امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵؛ کاهش قیمت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز -دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵- با ادامه روند کاهشی روز گذشته همراه شد و قیمت بیشتر اقلام نسبت به معاملات یکشنبه کاهش یافت. در این میان، هر گرم طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار، مظنه تهران و انواع سکه با افت قیمت مواجه شدند و اونس جهانی طلا نیز در محدوده ۴ هزار و ۴۱۳ دلار قرار گرفت.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد که نسبت به نرخ ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان روز گذشته، ۲۷۲ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش داشته است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز امروز ۳۰ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان معامله می‌شود؛ این رقم در مقایسه با نرخ ۳۱ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان روز گذشته، ۳۶۳ هزار تومان کاهش نشان می‌دهد.

در بازار مثقال نیز مظنه تهران از ۱۰۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در روز گذشته به ۱۰۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده و یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش داشته است.

در بازار سکه، سکه طرح جدید امروز ۲۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که نسبت به ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روز گذشته، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزان‌تر شده است. سکه طرح قدیم نیز از ۲۳۰ میلیون تومان به ۲۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت کرده است.

نیم‌سکه با کاهش ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی از ۱۱۹ میلیون تومان به ۱۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. ربع‌سکه نیز با افت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی از ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

سکه گرمی هم امروز ۳۳ میلیون تومان قیمت دارد که نسبت به نرخ ۳۴ میلیون تومانی روز گذشته، یک میلیون تومان کاهش را ثبت کرده است.

همچنین اونس جهانی طلا که روز گذشته در محدوده ۴ هزار و ۴۳۰ دلار قرار داشت، امروز به ۴ هزار و ۴۱۳ دلار رسیده و حدود ۱۷ دلار کاهش یافته است.