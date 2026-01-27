سکه تمام بهار آزادی ۱۸۱ میلیون تومان را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴، صحنه یک رالی صعودی تمام‌عیار بود؛ جایی که سکه امامی با ثبت رکوردی باورنکردنی و جهشی فراتر از ۱۲ میلیون تومان، پیشتاز گرانی‌ها شد و طلای ۱۸ عیار نیز همپای مظنه بازار تهران، خیز بلندی را به سمت کانال ۱۸ میلیون تومان برداشت.

مظنه تهران که به عنوان شاخص اصلی قیمت‌گذاری در بازار طلا شناخته می‌شود، با ثبت رشدی ۵.۷۸ درصدی، جهشی ۴ میلیون و ۲۱۵ هزار تومانی را تجربه کرد. با این افزایش سنگین، نرخ مظنه به عدد ۷۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نشان‌دهنده فشار بالای تقاضا و همسویی با نوسانات ارزی است.

در پی این افزایش نرخ مظنه، قیمت طلای ۱۸ عیار نیز دستخوش تغییرات اساسی شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش قابل توجه ۹۷۳ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به آستانه کانال ۱۸ میلیون نزدیک شد و نرخ ۱۷,۷۹۸,۷۰۰ تومان را لمس کرد. این تغییر ۵.۷۸ درصدی دقیقاً مشابه نوسان مظنه بود.

همچنین طلای ۲۴ عیار با افزایشی فراتر از یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان در هر گرم، به نرخ ۲۳,۷۲۹,۰۰۰ تومان رسید تا تمامی شاخص‌های بازار طلا به رنگ سبز درآیند.

لازم به ذکر است که در بازارهای جهانی، انس طلا نوسان محدودتری را نسبت به بازار داخلی تجربه کرد. هر انس طلا با رشدی ۰.۴۱ درصدی و افزایش ۲۰.۵۵ دلاری، به نرخ ۵,۰۸۶ دلار رسید. مقایسه درصد تغییرات بازار داخلی (حدود ۵ تا ۷ درصد) با بازار جهانی (کمتر از نیم درصد) نشان‌دهنده آن است که موتور محرک افزایش قیمت‌های امروز، عمدتاً ناشی از فاکتورهای داخلی و هیجانات بازار ارز در تهران بوده است.

رکوردشکنی بی‌سابقه در بازار مسکوکات

در جریان معاملات امروز، بازار سکه شاهد یکی از شدیدترین نوسانات افزایشی ماه‌های اخیر بود. بر اساس ارقام ثبت شده بر تابلوی اتحادیه طلای تهران، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) با ثبت رشدی خیره‌کننده معادل ۷.۱۲ درصد، بیشترین بازدهی روزانه را در میان تمامی قطعات به خود اختصاص داد. این قطعه محبوب با افزایش نجومی ۱۲ میلیون و ۶۱ هزار تومانی نسبت به میانگین نرخ روز گذشته، سقف‌های قیمتی را در هم شکست و به نرخ ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید.

این روند طوفانی در سکه طرح قدیم نیز با قدرت پیگیری شد. این قطعه با افزایش قیمت ۶ میلیون و ۸۰۸ هزار تومانی (معادل ۴.۱۲ درصد رشد)، خود را به کانال ۱۷۲ میلیون رساند و روی عدد ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ایستاد.

در بخش قطعات کوچکتر نیز نوسانات صعودی کاملاً محسوس بود. نیم سکه با عبور مقتدرانه از مرز ۹۰ میلیون تومان، جهشی ۴ میلیون و ۱۸۳ هزار تومانی را تجربه کرد و با رشد ۴.۸۲ درصدی به قیمت ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه نیز از این قافله عقب نماند و با ثبت رشد ۵.۴۳ درصدی، ۲ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان گران شد تا نرخ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان را برای خود ثبت کند.

سکه یک گرمی نیز با کمترین نوسان در این گروه، با افزایش ۶۷۷ هزار تومانی به قیمت ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.