قیمت طلا و سکه امروز ۱۵ شهریور؛ بازار وارد فاز کاهشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز -یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵- در مقایسه با روز گذشته با کاهش قیمت در بیشتر اقلام همراه شد. بررسی نرخ‌های امروز در مقایسه با قیمت‌های اعلام‌شده در روز شنبه نشان می‌دهد قیمت طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار و انواع سکه کاهش یافته است؛ در حالی که اونس جهانی طلا بدون تغییر محسوسی در سطح ۴ هزار و ۴۳۰ دلار قرار دارد.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد که نسبت به نرخ ۲۳ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان در روز گذشته، ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش داشته است.

طلای ۲۴ عیار نیز از ۳۱ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان در روز شنبه به ۳۱ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان رسیده و ۳۶۷ هزار تومان ارزان‌تر شده است.

در بازار مثقال طلا نیز روند کاهشی بوده است. مظنه تهران که روز گذشته ۱۰۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان اعلام شده بود، امروز به ۱۰۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده و یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان کاهش را ثبت کرده است.

در بازار سکه، سکه طرح جدید امروز ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که نسبت به نرخ ۲۳۵ میلیون تومانی روز گذشته، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش داشته است.

سکه طرح قدیم نیز از ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲۳۰ میلیون تومان رسیده و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت قیمت را تجربه کرده است.

نیم‌سکه نیز با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی از ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در روز گذشته به ۱۱۹ میلیون تومان رسیده است.

ربع‌سکه هم با افت ۵۰۰ هزار تومانی، از ۶۴ میلیون تومان به ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

سکه گرمی اما برخلاف سایر قطعات، بدون تغییر در سطح ۳۴ میلیون تومان باقی مانده است.