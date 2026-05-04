به گزارش خبرنگار مهر، ریزش قابل توجه ۱۰۰ دلاری قیمت جهانی طلا در حالی بازار داخلی را عقب راند که نرخ دلار در بازار آزاد به بالای ۱۹۰ هزار تومان رسیده است؛ با این حال فشار افت اونس جهانی باعث شد بهای طلا و سکه در بازار داخلی یک گام عقب‌نشینی کند و طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۹ میلیون تومان و سکه نیز به مرز کانال ۱۰۰ میلیون تومان بازگردد.

عامل اصلی این عقب‌نشینی، کاهش قابل توجه بهای طلای جهانی بود. قیمت هر اونس طلا که روز گذشته در محدوده ۴۶۱۳ دلار قرار داشت، با افت ۹۸ دلاری معادل بیش از ۲.۱ درصد به حدود ۴۵۱۵ دلار رسید و فشار نزولی به بازار داخلی وارد کرد.

بر اساس آخرین معاملات، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۵۲۵ هزار تومانی معادل ۲.۶ درصد نسبت به میانگین روز گذشته به ۱۹ میلیون و ۶۹۱ هزار تومان رسید.

طلای ۲۴ عیار نیز با کاهش ۷۰۰ هزار تومانی در سطح ۲۶ میلیون و ۲۵۲ هزار تومان معامله شد.

در همین حال مظنه تهران با افت ۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومانی به ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

قیمت تابلو معاملات اتحادیه طلا

در بازار سکه نیز قیمت‌ها کاهشی بود. سکه طرح جدید با افت حدود ۳ میلیون و ۸۹۲ هزار تومانی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید و سکه طرح قدیم نیز با کاهش بیش از ۲ میلیون تومانی در سطح ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان و ربع‌سکه با نرخ ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دادوستد شدند که هر دو نسبت به روز گذشته کاهش قیمت را ثبت کردند.

در مقابل سکه یک گرمی با افزایش جزئی حدود ۲۳۳ هزار تومانی به ۲۹ میلیون تومان رسید.

به این ترتیب، با وجود رشد نرخ ارز در بازار آزاد، افت محسوس اونس جهانی طلا موجب شد روند قیمت‌ها در بازار طلای داخلی موقتاً نزولی شود و بسیاری از اقلام طلا و سکه یک کانال قیمتی عقب‌نشینی کنند.