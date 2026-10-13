رضا نجفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این عملیات با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی و در چارچوب برنامه‌های یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور به اجرا درآمد.

وی افزود: این مرحله از طرح با مشارکت فرماندهان یگان حفاظت اراضی استان مازندران، نیروهای جهاد کشاورزی، حراست امور اراضی استان، نیروی انتظامی، شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول انجام شد. در این عملیات، ۱۳ گروه گشت خودرویی با مشارکت ۳۱ نفر از نیروهای عملیاتی حضور داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن با تشریح جزئیات اقدامات انجام‌شده، گفت: از مجموع اقدامات صورت‌گرفته، ۱۲۷ مورد دیوارکشی، احداث بنا، پی‌ریزی و ستون‌گذاری با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع‌وقمع شد و چهار ساختمان نیز در چارچوب ماده ۳ این قانون تخریب شد.

نجفی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۶۸ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی باغی و کشاورزی شناسایی و برای توقف عملیات ساختمانی آن‌ها اخطار صادر شد. همچنین دو بنگاه متخلف که در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز فعالیت داشتند، پلمب شدند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از زمین‌های کشاورزی بیان کرد: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی، علاوه بر تهدید امنیت غذایی، موجب آسیب به سرمایه‌های ملی و کاهش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی می‌شود؛ ازاین‌رو، برخورد قانونی با متخلفان با همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اجرایی ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری یا ساخت‌وساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و باغی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.