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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

کشف ۶۸ کیلوگرم تریاک از یک خودرو در کمربندی شیراز

کشف ۶۸ کیلوگرم تریاک از یک خودرو در کمربندی شیراز

شیراز- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از کشف ۶۸ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودروی جک در کمربندی شیراز و دستگیری راننده آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن بارسالاری گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، روز گذشته هنگام کنترل محورهای مواصلاتی در کمربندی شیراز به یک دستگاه خودروی جک مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، خودرو را بازرسی کردند که در جریان آن ۶۸ کیلوگرم تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس ادامه داد: راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6977168

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