کشف ۶۸ کیلوگرم تریاک از یک خودرو در کمربندی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن بارسالاری گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، روز گذشته هنگام کنترل محورهای مواصلاتی در کمربندی شیراز به یک دستگاه خودروی جک مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، خودرو را بازرسی کردند که در جریان آن ۶۸ کیلوگرم تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس ادامه داد: راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.