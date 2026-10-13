کشف شیشه در شاهرود؛ فروشنده و همدستش دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی حوزه مواد مخدر، اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش بسطام در این خصوص متوجه مورد مشکوک شدند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی بخش بسطام با اشراف اطلاعاتی از فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر در شهر مطلع شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی و پلیسی، متهم را هنگام فروش مواد مخدر با یک دستگاه خودروی سواری پراید شناسایی کردند و در ادامه، پس از تعقیب و گریز و اجرای عملیاتی ضربتی، وی را در مخفیگاهش به همراه همدستش دستگیر کردند.

شائینی با اشاره به کشف یک کیلوگرم ماده مخدر شیشه از مخفیگاه متهمان یادآور شد: در این رابطه پرونده تشکیل شده و متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.