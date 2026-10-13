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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

قتل خانوادگی در دهلران منجر به مرگ ۵ نفر شد

قتل خانوادگی در دهلران منجر به مرگ ۵ نفر شد

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از وقوع یک مورد قتل خانوادگی و مرگ پنج نفر خبر داد و گفت: ابعاد و علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مختار باور اظهار کرد:در پی مراجعه فردی به کلانتری و اعلام مفقودی خواهرش طی مدت ۴۸ ساعت گذشته، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی به محل مراجعه و در بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد مردی ۵۷ ساله با استفاده از سلاح گرم، همسر و سه فرزند خود را به قتل رسانده و سپس به زندگی خود پایان داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: بررسی‌های قضائی و انتظامی برای مشخص شدن علت دقیق وقوع این حادثه ادامه دارد ‌

وی در پایان با اشاره به اینکه با حضور به‌موقع مأموران، آرامش در محل برقرار شده است،خاطرنشان کرد:اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6977189

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    نظرات

    • طیبه روزی طلب IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      13 2
      پاسخ
      پناه برخدا..
    • امین IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      12 2
      پاسخ
      واقعا وحشتناک هست موضوع
      • سام IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
        11 6
        عزیزم ۹۹ درصد علت فقر

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