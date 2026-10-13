به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزیزی عصر سه‌شنبه در جلسه بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان پلدختر که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با انتقاد از بلاتکلیفی اراضی سیل‌زده سال ۱۳۹۸ و تصرف حریم رودخانه‌ها و راه‌ها، خواستار تعیین تکلیف فوری پرونده‌های معوق، تشدید نظارت دستگاه‌های مسئول و اجرای یکسان قانون درباره متخلفان شد.

تعیین تکلیف اراضی باقی‌مانده از سیل ۱۳۹۸

فرماندار پلدختر با اشاره به تعیین تکلیف‌نشدن برخی اراضی و ساختمان‌های باقی‌مانده از سیل سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: با وجود گذشت چندین سال از وقوع سیل، وضعیت برخی املاک همچنان مشخص نشده است و این موضوع مشکلاتی را برای مردم و اجرای طرح‌های شهری ایجاد کرده است.

عزیزی افزود: افرادی که پس از سیل زمین یا معوض دریافت کرده و در محدوده چهار هکتاری کوی نیکان پلدختر ساکن شده‌اند، باید وضعیت املاک قبلی آن‌ها نیز تعیین تکلیف شود تا در صورت احراز شرایط قانونی، امکان تملک بناهای باقی‌مانده و آزادسازی حریم فراهم شود.

وی با اشاره به محدود بودن تعداد این پرونده‌ها ادامه داد: شهرداری، منابع آب، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید با هماهنگی یکدیگر، موضوع تملک اراضی و تعیین تکلیف ساختمان‌های باقی‌مانده را پیگیری کنند. شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز نیز باید پس از مشخص شدن وضعیت قانونی هر ملک، مطابق ضوابط اقدام کنند.

دو ساختمان در حریم مسیل منطقه دریا

فرماندار پلدختر با اشاره به وجود دو ساختمان در محدوده مسیل منطقه دریا گفت: این بناها در حریم مسیل قرار دارند و موضوع حصارکشی و تصرف اراضی نیز در این محدوده مطرح است.

وی تأکید کرد: ابتدا باید وضعیت مالکیت و ادعاهای مطرح‌شده از سوی افراد بررسی شود؛ در صورت احراز حقوق قانونی مالکان، موضوع باید مطابق قانون تعیین تکلیف شود و در غیر این صورت، از ادامه تخلف و تثبیت تصرفات غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.

عزیزی خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه ساخت‌وساز یا تصرفی نباید خارج از چارچوب ضوابط قانونی و بدون توجه به حریم‌های مصوب ادامه پیدا کند.

هشدار به بخشداران و دهیاران درباره تصرف معابر روستایی

وی با اشاره به گسترش برخی تخلفات در روستاهای ولیعصر و اسلام‌آباد اظهار کرد: در برخی نقاط، ساخت‌وسازها تا لبه جدول پیش رفته و با اشغال معابر، مسیر تردد خودروها را محدود کرده‌اند؛ روندی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به الگویی برای سایر روستاها تبدیل شود.

فرماندار پلدختر از بخشداران خواست با ابلاغ مسئولیت به دهیاران، برای جلوگیری از ادامه تخلفات و آزادسازی معابر اقدام کنند و اجازه ندهند کوچه‌ها، خیابان‌ها و مسیرهای دسترسی عمومی به‌تدریج مسدود شوند.

عزیزی همچنین به پرونده تخلف ساختمانی در محدوده کوچه رسالت شهر پلدختر اشاره کرد و گفت: در این پرونده، موضوع ساخت‌وساز در حریم و احتمال تأثیر آن بر ایمنی بنا مطرح است و شهرداری باید با بررسی مستندات و رعایت ضوابط قانونی، موضوع را پیگیری کند.

وی تأکید کرد: روابط شخصی یا پرداخت هزینه نباید موجب نادیده گرفتن قانون و ضوابط فنی شود.

مقابله با تخلف از نخستین مراحل ساخت

فرماندار پلدختر با تأکید بر ضرورت توقف ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مراحل ابتدایی تصریح کرد: هرچه برخورد با تخلف به مراحل پایانی ساخت یا زمان سکونت افراد موکول شود، هزینه‌های اجرایی و تبعات اجتماعی آن افزایش می‌یابد و ممکن است مشکلات پیچیده‌تری برای مالکان، دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ایجاد کند.

وی افزود: دهیاری‌ها در محدوده روستاها، راهداری در حریم راه‌ها، منابع طبیعی در اراضی ملی و جهاد کشاورزی در اراضی کشاورزی باید در چارچوب وظایف قانونی خود نظارت مستمر داشته باشند و به محض مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

عزیزی با بیان اینکه گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌تواند حقوق عمومی و منافع نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: مسئولیت دستگاه‌ها صرفاً به برخورد پس از وقوع تخلف محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری و جلوگیری از آغاز ساخت‌وساز غیرقانونی باید در اولویت قرار گیرد.

ساماندهی ورودی شهر و محدوده دامداری

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی محدوده دامداری و ورودی شهر پلدختر اظهار کرد: شهرداری باید تا زمان تهیه و تصویب طرح ساماندهی این محدوده، از اقدامات خارج از چارچوب طرح و تصمیم‌گیری‌های مغایر با ضوابط خودداری کند.

فرماندار پلدختر خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع در سطح استان در دستور کار فرمانداری قرار دارد و با تصویب طرح ساماندهی، زمینه تعیین تکلیف بخشی از ساخت‌وسازهای موجود و پیشگیری از تخلفات جدید فراهم خواهد شد.

عزیزی همچنین بر ضرورت رعایت حریم قانونی راه‌ها و هماهنگی طرح‌های هادی روستایی با ضوابط راهداری تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف مواردی شد که ساخت‌وسازها یا تصرفات، محدوده قانونی راه‌ها و مسیرهای عبور را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

تأکید بر برخورد یکسان با متخلفان

فرماندار پلدختر با تأکید بر لزوم اجرای یکسان قانون درباره تخلفات ساختمانی گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، رعایت عدالت در برخورد با متخلفان و جلوگیری از هرگونه تبعیض در اجرای قانون است. برخوردها باید بر اساس ضوابط و بدون تأثیرپذیری از روابط شخصی انجام شود تا اعتماد عمومی و بازدارندگی مقررات تقویت شود.

وی با اشاره به گزارش‌های مربوط به تخلفات در اراضی کشاورزی و اراضی ملی، بر ضرورت اجرای احکام قانونی و بررسی دقیق پرونده‌ها تأکید کرد و افزود: در مواردی که احتمال بروز تبعات اجتماعی وجود دارد، دستگاه‌های مسئول باید با بررسی مستندات، رعایت قانون و هماهنگی لازم، روند قانونی تعیین تکلیف را دنبال کنند.

عزیزی در پایان خواستار تبدیل جلسات بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز به نشست‌هایی عملیاتی، هماهنگ و نتیجه‌محور شد و تصریح کرد: همه دستگاه‌های متولی باید در محدوده مسئولیت خود فعال باشند و اجازه ندهند ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان گسترش پیدا کند.

بر این اساس، پیشگیری از تخلف در مبدأ، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و اجرای عادلانه ضوابط، از اولویت‌های مدیریت شهرستان پلدختر برای صیانت از حقوق عمومی خواهد بود.