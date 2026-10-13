https://mehrnews.com/x3djYL ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۹ کد مطلب 6977244 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۹ حماسه حضور زابلی ها به شب ۲۲۷ رسید زابل- مردم شهر زابل در دویست و بیست و هفتمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع برگزار کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 6977244 کپی شد مطالب مرتبط رسم دیرینه سیستانی ها برای کاهش هزینههای ازدواج و سوگواری همخرجی؛ فرهنگ همیاری سیستانی ها در شرایط خاص اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۷ مقاومت ملی پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در زابل پلمب سه واحد صنفی متخلف در زابل به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی نمایش اقتدار و اتحاد مردم ارومیه در شب ۲۲۷ اجتماع شبانه برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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