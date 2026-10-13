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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۹

حماسه حضور زابلی ها به شب ۲۲۷ رسید

حماسه حضور زابلی ها به شب ۲۲۷ رسید

زابل- مردم شهر زابل در دویست و بیست و هفتمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6977244

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