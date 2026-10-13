https://mehrnews.com/x3djYT ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6977251 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۷ مقاومت ملی ارومیه - در این فیلم تصاویری از حضور حماسی مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب را می بینید. دریافت 26 MB کد مطلب 6977251 کپی شد مطالب مرتبط پاسخ مردم کرج به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا حماسه حضور زابلی ها به شب ۲۲۷ رسید درخشش مردم ایرانشهر در دویست و بیست و هفتمین شب حضور برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
نظر شما