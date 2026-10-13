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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۵

اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۷ مقاومت ملی

اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۷ مقاومت ملی

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حضور حماسی مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب را می بینید.

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کد مطلب 6977251

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