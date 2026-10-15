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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در زابل

پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در زابل

زابل- فرمانده انتظامی زابل از پلمب پنج واحد صنفی متخلف و صدور اخطار کتبی برای ۱۳ واحد صنفی دیگر در جریان اجرای طرح نظارت بر اصناف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی، صبح پنجشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی طی هفته گذشته طرح نظارت و کنترل بر اصناف را در این شهرستان اجرا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل، افزود: در جریان اجرای این طرح، پنج واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات پلمب شدند و به ۱۳ واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی اصناف خاطرنشان کرد: در صورت رفع نکردن تخلفات و مشکلات اعلام‌شده، با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

سنچولی در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6978542

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