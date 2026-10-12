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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

سرزمین نخل و آفتاب/۱۱

هم‌خرجی؛ فرهنگ همیاری سیستانی ها در شرایط خاص

هم‌خرجی؛ فرهنگ همیاری سیستانی ها در شرایط خاص

زاهدان- در این ویدیو از سلسله ویدیوهای سرزمین نخل و آفتاب، به خرده فرهنگ هم خرجی و همیاری پرداخته می شود.

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کد مطلب 6975831

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