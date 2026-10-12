https://mehrnews.com/x3djpV ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰ کد مطلب 6975831 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰ سرزمین نخل و آفتاب/۱۱ همخرجی؛ فرهنگ همیاری سیستانی ها در شرایط خاص زاهدان- در این ویدیو از سلسله ویدیوهای سرزمین نخل و آفتاب، به خرده فرهنگ هم خرجی و همیاری پرداخته می شود. دریافت 40 MB کد مطلب 6975831 کپی شد مطالب مرتبط بلوچستان را از دریچه فرهنگ بلوچ بشناسیم رسم دیرینه سیستانی ها برای کاهش هزینههای ازدواج و سوگواری «تپ و تپگیری» در فرهنگ مردمداری سیستانیها کشف ۷۸ تن گاز مایع قاچاق به ارزش ۸۵ میلیارد ریال در سیستان و بلوچستان حماسه حضور زابلی ها به شب ۲۲۷ رسید موسیقی «عرفانی» در فرهنگ بلوچی حضور عاشقانه مردم زاهدان در خیابانهای پایتخت وحدت اسلامی برچسبها شهرستان زابل ضیافت همدلی و همیاری میراث فرهنگی
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