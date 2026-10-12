پلمب سه واحد صنفی متخلف در زابل به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی

محمدعلی دروهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه واحد صنفی شامل خواربارفروشی، آرایشگاه مردانه و اغذیه‌فروشی در پی شناسایی تخلفات بهداشتی در شهرستان زابل پلمب شدند.

رئیس مرکز بهداشت زابل با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در واحدهای صنفی افزود: نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از اولویت‌های مرکز بهداشت زابل برای حفظ و ارتقای سلامت شهروندان است.

وی ادامه داد: کارشناسان بهداشت محیط به‌صورت مستمر وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی مطابق ضوابط و مقررات انجام می‌شود.

دروهی در پایان بر لزوم همکاری اصناف با بازرسان بهداشت محیط و رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی تأکید کرد.