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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

پلمب سه واحد صنفی متخلف در زابل به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی

پلمب سه واحد صنفی متخلف در زابل به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی

زابل- رئیس مرکز بهداشت زابل از پلمب سه واحد صنفی شامل خواربارفروشی، آرایشگاه مردانه و اغذیه‌فروشی به دلیل تخلفات بهداشتی خبر داد.

محمدعلی دروهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه واحد صنفی شامل خواربارفروشی، آرایشگاه مردانه و اغذیه‌فروشی در پی شناسایی تخلفات بهداشتی در شهرستان زابل پلمب شدند.

رئیس مرکز بهداشت زابل با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در واحدهای صنفی افزود: نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از اولویت‌های مرکز بهداشت زابل برای حفظ و ارتقای سلامت شهروندان است.

وی ادامه داد: کارشناسان بهداشت محیط به‌صورت مستمر وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی مطابق ضوابط و مقررات انجام می‌شود.

دروهی در پایان بر لزوم همکاری اصناف با بازرسان بهداشت محیط و رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی تأکید کرد.

کد مطلب 6975399

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