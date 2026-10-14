محمدحسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره غرفه مشترک این سازمان با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در رویداد ملی مانوین که در اصفهان در حال برگزاری است، اظهار کرد: صنایع خلاق حاضر در این رویداد بر پایه ایده و نوآوری شکل گرفتند و سازگاری بیشتری با محیط‌زیست دارند؛ ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند و می‌توانند در سطوح مختلف جامعه گسترش یابند و به تحقق توسعه پایدار واقعی کمک کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از این مجموعه‌ها در حوزه محیط‌زیست فعال‌اند، خاطرنشان کرد: از تولید انیمیشن و محتوای آموزشی و بازی‌های رایانه‌ای با محور محیط‌زیست تا طرح‌های جایگزین کیسه‌های پلاستیکی با پارچه، استفاده از پسماند صنایع در تولید سیمان و محصولات دیگر و فعالیت در صنایع دستی جوامع محلی حاشیه تالاب‌ها را می توان در این رویداد ملی مشاهده کرد.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: در غرفه مشترک ما مستندسازان برتر محیط‌زیستی کشور، تولیدکنندگان محتوای محیط‌زیستی و شرکت‌های خلاق مرتبط حضور دارند و سازمان تلاش می‌کند این ظرفیت را توسعه دهد.

بازگیر با بیان اینکه ریشه بخشی از مسائل محیط‌زیستی کشور فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: با کمک مجموعه‌های خلاق و کسب‌وکارهای اجتماعی نوآور می‌توان فرهنگ محیط‌زیست را ارتقا داد.

وی ادامه داد: بسیاری از این شرکت‌ها از فعالیت‌های داوطلبانه محلی یا تشکل‌های مردم‌نهاد آغاز کرده‌ و امروز در کنار خانه‌های محیط‌زیست قابل اتصال و گسترش‌ است.

سمن‌ها و خانه‌های محیط‌زیست بستر توسعه همکاری با صنایع خلاق

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه برنامه مشخصی برای اتصال ایده‌ها و محصولات خلاق این نمایشگاه به خانه‌های محیط‌زیست وجود دارد، خاطرنشان کرد: فعالان اجتماعی، سمن‌ها و خانه‌های محیط‌زیست بستر توسعه این همکاری‌ خواهند بود.

بازگیر اضافه کرد: رایزنی‌های اولیه با ستاد فناوری‌های نرم و صنایع خلاق و ستادهای مرتبط معاونت علمی انجام شده تا شرکت‌هایی که محصول یا خدمت‌شان در مسیر حفظ محیط‌زیست یا ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی است شناسایی، کنار هم قرار گیرند و حمایت شوند؛ از فردای این نمایشگاه، این مسیر به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار ظرفیت‌های جدید، سازمان به دانش بومی و سنتی محیط‌زیست نیز توجه دارد و دبیرخانه‌ای تشکیل، الگوهای جمع‌آوری دانش در استان‌ها طراحی و در سطح پایلوت در چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: هدف، تلفیق دانش سنتی با نوآوری‌های امروز است؛ نمونه‌ای مانند نمدمالی که صنعتی کهن است و امروز با طراحی‌های جدید و استفاده از ضایعات نساجی به محصولی خلاق و ارزشمند تبدیل شده است.

بازگیر ابراز کرد: حضور غرفه ما در مانوین دیر آغاز شد و همه اقدامات لازم انجام نشد اما امید است این حضور زمینه‌ساز گسترش همکاری با شرکت‌های خلاق سراسر کشور، از خوزستان و سیستان و بلوچستان تا هرمزگان و آذربایجان غربی باشد و از ظرفیت فرهنگی جامعه برای ارتقای فرهنگ محیط‌زیست بهره بیشتری گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی صنایع خلاق مانُوین، روز سه‌شنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۵) با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از مسئولانی کشوری و استانی در محل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان افتتاح شد.

این رویداد از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در اصفهان برگزار می شود.