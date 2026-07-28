به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بازگیر بعدازظهر سه شنبه در نخستین نشست کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست استان اصفهان اظهار کرد: ردپای اکولوژیک ما آن‌قدر بزرگ شده که برای تأمین نیازهای فعلی مردم این سرزمین به سه برابر ظرفیت ایران نیاز داریم.

وی ادامه داد: ما منابع نسل آینده را مصرف می‌کنیم و چالش‌هایی مانند گردوغبار، تخریب تالاب‌ها و مناطق حفاظت‌شده را پیش رو داریم.

۴۳ درصد تالاب‌های کشور کانون گردوغبار شدند

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با بیان اینکه نزدیک به ۳۵ میلیون هکتار عرصه آسیب‌دیده در کشور چهار میلیون تُن گردوغبار تولید می‌کند، افزود: حدود ۴۳ درصد تالاب‌ها و ۲۳ تا ۲۴ درصد مناطق حفاظت‌شده کشور به کانون تولید گردوغبار تبدیل شده‌اند.

بازگیر ادامه داد: در عین حال، طبیعت خدمات بی‌نظیری مانند نجات جان انسان‌ها در قحطی‌ها با بلوط زاگرس، ارزش‌های دارویی، ژنتیکی و آرامش‌بخشی ارائه می‌دهد که نباید برای انتفاع زودگذر از بین برود.

وی ریشه بسیاری از مشکلات را فراتر از ناآگاهی دانست و افزود: حتی متخصصان گاه به علم خود عمل نمی‌کنند. آتش زدن یک لاستیک ۲۰ تا ۳۰ کیلویی می‌تواند ۲۰ میلیون مترمکعب هوا را با گازهای بسیار سمی مانند دیوکسین آلوده کند.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به خلأهای فرهنگی در حوزه محیط‌زیست گفت: تا پیش از این هیچ برنامه و منشور فرهنگی مشخصی برای محیط‌زیست وجود نداشت اما سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست پس از سال‌ها کار کارشناسی در سال ۱۴۰۲ نهایی و در سوم خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

تعریف ۱۵ راهبرد در سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست

بازگیر تاکید کرد: این سند مصوبه شورای فرهنگ عمومی است، در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برنامه سبک زندگی اسلامی-ایرانی تعریف شده است.

مدیرکل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست سه محور اصلی سند را آموزش همگانی (رسمی و غیررسمی)، توسعه مشارکت مردمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی عنوان کرد و افزود: این سند ۱۵ راهبرد و ۷۹ اقدام عملی در هشت حوزه از جمله آموزش رسمی، زیست مذهبی، هنر و فرهنگ، کشاورزی، مدیریت شهری و مسئولیت اجتماعی پیش‌بینی کرده است.

بازگیر خاطرنشان کرد: کارگروه ملی تشکیل شده و اصفهان تقریباً دهمین یا یازدهمین استانی است که کارگروه استانی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست را راه‌اندازی می‌کند.

به گفته وی، رئیس کارگروه معاون استاندار است و دبیرخانه آن در اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قرار دارد.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست بر لزوم تدوین برنامه جامع ارتقای فرهنگ محیط‌زیست استان اصفهان تاکید کرد و گفت: این برنامه باید چارچوب حرکتمان باشد. منشور اخلاق محیط‌زیست و تشکیل خانه‌ها و انجمن‌ها نیز از موارد ساختاری است که باید به آن بپردازیم.

بازگیر ابراز کرد: در حوزه آموزش رسمی، استفاده از ظرفیت‌های آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، تولید محتوا و افزودن مفاهیم محیط‌زیستی به برنامه‌های درسی مطرح است. در حوزه فرهنگ و زیست مذهبی، استفاده از جایگاه نماز جمعه، مساجد، حوزه‌های علمیه، مراسم و مناسبت‌های مذهبی و ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر. در حوزه فرهنگ، ورزش و خانواده، تولید محتوا، میراث ناملموس فرهنگی و دانش سنتی، تولید محصولات فرهنگی-هنری و جوایز ادبی، فرهنگی و پژوهشی دنبال می‌شود.

به گفته وی، در حوزه کشاورزی در پنج محور حمایت از مشاغل سبز، آموزش بهره‌برداران، ترویج درختکاری و فضای سبز، الگوی کشت و مصرف بهینه (چون حدود ۳۰ درصد زحمات و منابع به هدر می‌رود). در مدیریت شهری نیز شهرداری‌ها، شوراهای شهر و روستا نقش مهمی دارند.

تشکل‌های محیط‌زیستی اصفهان باید حمایت شوند

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: از اعضای کارگروه درخواست میکنم سند را دقیق مطالعه کرده، جلسات داخلی برگزار کنند، کارگروه را جدی بگیرند، کمیته‌های تخصصی تشکیل دهند و برنامه جامع استانی تدوین کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اصفهان گفت: مدیریت مشارکتی مناطق حفاظت‌شده به عنوان یک پروژه ملی به این استان سپرده شده است. همچنین از ۲۱ تشکل مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان باید حمایت شوند و دانش سنتی احصا و با دانش روز تلفیق شود.

بازگیر بر بازتعریف مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: در دنیا حداقل ۳۰ درصد ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی صرف محیط‌زیست می‌شود در حالی که در کشور ما بیشتر به کارهای خیریه سطحی محدود مانده است.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: همچنین از امسال تولید آثار فرهنگی با موضوع حفاظت از محیط‌زیست مشمول حمایت‌های قانونی شده و باید مانند سایر موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

بازگیر گفت: مشکل پلاستیک نیز که از دهه‌ها پیش انباشته و به میکروپلاستیک‌های خطرناک تبدیل شده، نیازمند اقدام جدی همه دستگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست کارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست استان اصفهان به میزبانی اداره کل محیط‌زیست، با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار اصفهان و نمایندگان شماری از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.