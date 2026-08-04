محمدحسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در خصوص نقش سازمان تبلیغات اسلامی که یکی از دستگاههای مسئول در سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست است، اظهار کرد: این سازمان بخش مهمی از زیست مذهبی جامعه را مدیریت و سیاستگذاری میکند.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست کشور تاکید کرد: برنامههای مذهبی اجتماعمحور و بزرگی مانند اربعین میتوانند اثرات قابلتوجهی روی طبیعت بگذارند و در عین حال ظرفیت بزرگی برای فرهنگسازی هستند.
بازگیر خاطرنشان کرد: این برنامهها فقط مذهبی نیستند و ریشه در سبک زندگی ما دارند. میتوان از آنها برای کاهش استفاده از ظروف یکبارمصرف، سفرههای یکبارمصرف و پلاستیک بهره برد.
وی افزود: بخش دیگر همکاری با این سازمان، استفاده از ظرفیت بنیاد خانواده است. خانواده هنوز بهعنوان پایگاه تولید ارزش جایگاه دارد و خانواده محوری یکی از ارکان کارهای ماست.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست کشور گفت: همچنین با مبلغین برای تولید محتواهای محیطزیستی همکاری میکنیم و در همین ارتباط به تازگی کتابی با عنوان «اربعین و محیطزیست» رونمایی شد.
به گزارش مهر، طبق ماده ۹ سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست، ۲۵ دستگاه اجرایی اعضای کارگروه استانی ذیل این سند را تشکیل می دهند، این دستگاهها شامل استانداری، حفاظت محیطزیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم پزشکی، اداره کل کار و رفاه اجتماعی، منابع طبیعی، صدا و سیما ، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، اتاق بازرگانی، دادگستری، ادارات برق و آب منطقهای، مرکز تحقیقات کشاورزی، معاونت اجتماعی شهرداری، کانون پرورش فکری کودکان، بسیج مستضعفان، اوقاف، مدیریت و برنامهریزی، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و اساتید دانشگاهی و فعالان محیطزیستی است.
به گفته بازگیر، برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیطزیست، در این سند که خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده، ۱۵ راهبرد مشخص شده است.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست تصریح کرد: از ظرفیتهای مذهبی، هنر و عناصر فرهنگی مانند موسیقی، فیلم و نقاشی، دانش سنتی و باورها و روشهای بهرهمندی از طبیعت در گذشته و همچنین پویشهای اجتماعی استفاده میکنیم.
بازگیر افزود: در کنار همه اینها، مشارکت و کار جمعی محور اصلی است. فارغ از اینکه هر یک از کدام دستگاه آمدهایم، کارگروهی برای سیاستگذاری و راهبری تشکیل شده تا اهداف را دنبال کند.
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