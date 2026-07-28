به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست استان اصفهان بعدازظهر سه شنبه با حضور محمدحسین بازگیر مدیرکل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و ایوب درویشی معاون سیاسی-اجتماعی استانداری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مسئول در سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست به میزبانی اداره کل محیط‌زیست اصفهان برگزار شد.

ابلاغ سند ملی ارتقای فرهنگ محیط‌زیست

محمدحسین بازگیر مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست در این نشست با اشاره به ابلاغ سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در خرداد ۱۴۰۴ گفت: آموزش همگانی، مشارکت مردمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی سه محور اصلی این سند بوده و لازم است اعضای کارگروه کمیته‌های تخصصی را فعال و برنامه جامع استانی تدوین کنند.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به خلأهای فرهنگی در حوزه محیط‌زیست گفت: تا پیش از این هیچ برنامه و منشور فرهنگی مشخصی برای محیط‌زیست وجود نداشت اما سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست پس از سال‌ها کار کارشناسی در سال ۱۴۰۲ نهایی و در سوم خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

تعریف ۱۵ راهبرد در سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست

بازگیر تاکید کرد: این سند مصوبه شورای فرهنگ عمومی است، در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برنامه سبک زندگی اسلامی-ایرانی تعریف شده است.

مدیرکل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست سه محور اصلی سند را آموزش همگانی (رسمی و غیررسمی)، توسعه مشارکت مردمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی عنوان کرد و افزود: این سند ۱۵ راهبرد و ۷۹ اقدام عملی در هشت حوزه از جمله آموزش رسمی، زیست مذهبی، هنر و فرهنگ، کشاورزی، مدیریت شهری و مسئولیت اجتماعی پیش‌بینی کرده است.

بازگیر خاطرنشان کرد: کارگروه ملی تشکیل شده و اصفهان تقریباً دهمین یا یازدهمین استانی است که کارگروه استانی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست را راه‌اندازی می‌کند.

به گفته وی، رئیس کارگروه معاون استاندار است و دبیرخانه آن در اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قرار دارد.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست بر لزوم تدوین برنامه جامع ارتقای فرهنگ محیط‌زیست استان اصفهان تاکید کرد و گفت: این برنامه باید چارچوب حرکتمان باشد. منشور اخلاق محیط‌زیست و تشکیل خانه‌ها و انجمن‌ها نیز از موارد ساختاری است که باید به آن بپردازیم.

سند ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی در اصفهان با جدیت اجرا شود

در ادامه ایوب درویشی معاون سیاسی-اجتماعی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه سند ملی ارتقای فرهنگ محیط‌زیست باید در استان با جدیت و بدون ملاحظه اجرا شود، اظهار کرد: اگرچه تم اصلی آن فرهنگ‌سازی و جذب مشارکت مردم است اما تکالیف تقسیم‌شده باید بدون مماشات دنبال شود.

وی با بیان اینکه کاهش تشکل‌های مردم‌نهاد استان نیاز به آسیب‌شناسی دارد، گفت: زمانی پیشرو بودیم اما اکنون تنها حدود ۲۱ تشکل در استان داریم در حالی که کل کشور بیش از یکهزار تشکل فعال دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان تثریح کرد: دولت باید تسهیل‌گر باشد و مردم را دچار تناقض نکند. اگر خودمان به عنوان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی خلاف آنچه می‌گوییم عمل کنیم، اعتماد مردم از بین می‌رود و سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد.

درویشی تاکید کرد: کاهش سرمایه اجتماعی خطرناک است و به آسیب تجمیعی منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه سند باید به گام‌های اجرایی تبدیل شود، افزود: پیشنهاد می‌کنم کمیته‌های تخصصی فعال شده و جلسات بیشتری برگزار شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: دو سال از تصویب سند گذشته و این عقب‌ماندگی باید جبران شود. دبیرخانه فعال شود، تفاهم‌نامه‌های عملیاتی با دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، شهرداری، صداوسیما و کوثرها منعقد گردد و از ظرفیت فروشگاه‌های کوثر برای ترویج فرهنگ حذف پلاستیک استفاده شود.

درویشی اظهار کرد: این سند را باید در شورای فرهنگ عمومی استان مطرح و تشریح کنیم. دستگاه‌های دولتی متولی توسعه باید تعادل بین توسعه و حفظ محیط‌زیست را بپذیرند و توسعه پایدار را درونی کنند. حفظ محیط‌زیست باید از خودمان آغاز شود.

برنامه جامع کاهش آلودگی ذوب آهن تدوین شد

همچنین مریم کرمانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با ارائه تصویری از وضعیت استان اظهار کرد: اصفهان با مساحت ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع رتبه سوم کشور را دارد و جمعیت آن حدود ۵.۴ میلیون نفر است.

وی افزود: ۲.۶ میلیون هکتار منطقه تحت مدیریت شامل سه پارک ملی، چهار منطقه حفاظت‌شده و شش پناهگاه حیات وحش در استان وجود دارد.

سرپرست حفاظت محیط‌زیست اصفهان با بیان اینکه تنوع گیاهی استان شامل حدود ۲ هزار گونه و حیات وحش ۱۵۹ گونه مهره‌دار است، ابراز کرد: شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان تنها هشت درصد مساحت استان را تشکیل می‌دهد اما ۷۶ درصد صنایع و ۷۵ درصد جمعیت را در خود جای داده و فشار سنگینی بر کیفیت هوا وارد کرده به طوری که از ابتدای امسال تا پنجم مرداد تنها ۱۰ روز هوای پاک ثبت شده است.

کرمانی تصریح کرد: شرکت ذوب‌آهن یکی از واحدهای بزرگ و چالش‌برانگیز استان است که برنامه جامع کاهش آلودگی برای آن تهیه شده است.

به گفته وی، واحدهای آجرپزی نیز آلودگی شدیدی دارند و سند بهسازی و نوسازی آن‌ها در شورای برنامه‌ریزی تصویب شده است. برای واحدهای ریخته‌گری نیز مناطقی برای انتقال طبق ماده ۴ قانون هوای پاک اختصاص یافته است.

کرمانی همچنین بر ضرورت تأمین حقابه تالاب گاوخونی تاکید کرد و گفت: با توجه به کمبود نیرو، از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، دوربین‌های پایش (از جمله دوربین روی تالاب گاوخونی)، پهپاد، دوربین دید در شب و سیستم بی‌سیم دیجیتال برای نظارت بهتر استفاده می‌شود.

تجربه موفق اصفهان در حفاظت مشارکتی

حسین اکبری معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان نیز سه طرح ابلاغی هیئت دولت شامل مشارکت در مدیریت مناطق حفاظت‌شده، رونق کسب‌وکارهای زیست‌محیطی و ایجاد حفاظتگاه‌های مشارکتی و قرق‌های اختصاصی را معرفی کرد و گفت: در استان اصفهان تجربیات بسیار خوبی در زمینه قرق‌های اختصاصی داریم که طی پنج سال اخیر آغاز شده و هنوز برخی مجوز نگرفته‌اند اما حتی بهتر از برخی مناطق حفاظت‌شده در احیای طبیعت عمل کرده‌اند.

وی تاکید کرد: این کارگروه ظرفیت عالی برای ترویج این قرق‌ها در سطح ملی است و می‌تواند انقلابی انگیزشی در حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کند.

پویش نه به پلاستیک در یک‌هزار نانوایی شهر اصفهان اجرا می‌شود

در ادامه سید مهدی سجادزاده رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان نیز به اجرای پویش «نه به پلاستیک» اشاره کرد و گفت: با همکاری سازمان پسماند و اتاق بازرگانی قصد داریم طرح حذف کیسه‌های پلاستیکی نان را در نزدیک به یکهزار نانوایی شهر اجرا کنیم و مدل موفقی در سطح کشور ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: سه سال پیش در فروشگاه‌های کوثر این کار را شروع کردیم. تغییر الگوی رفتاری مردم کار سختی است اما با متقاعد کردن فروشگاه‌ها و ایجاد بازگشت هزینه به خودشان، می‌توان پیشرفت کرد. امیدواریم بتوانیم کارهای خوبی در این زمینه انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست بر لزوم فعال‌سازی دبیرخانه کارگروه، تشکیل کمیته‌های تخصصی و تدوین برنامه جامع و اجرایی ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی استان اصفهان تأکید شد.

طبق ماده ۹ سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، ۲۷ دستگاه اجرایی اعضای کارگروه استانی ذیل این سند را تشکیل می دهند، این دستگاه‌ها شامل استانداری، حفاظت محیط‌زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم پزشکی، اداره کل کار و رفاه اجتماعی، منابع طبیعی، صدا و سیما ، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، اتاق بازرگانی، دادگستری، ادارات برق و آب منطقه‌ای، مرکز تحقیقات کشاورزی، معاونت اجتماعی شهرداری، کانون پرورش فکری کودکان، بسیج مستضعفان، اوقاف، مدیریت و برنامه‌ریزی، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و اساتید دانشگاهی و فعالان محیط‌زیستی است.