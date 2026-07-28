به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی مدیران ملی سازمان حفاظت محیطزیست و استانداری اصفهان با تشکلها و فعالان محیطزیستی این استان شامگاه سهشنبه برگزار شد. در این جلسه که با هدف بررسی موانع فعالیت سمنها و خانههای محیطزیست تشکیل شد، سخنرانان بر ضرورت تسهیل فرآیند مجوزدهی، شبکهسازی و افزایش مشارکت نسل جوان تأکید کردند.
مریم کرمانی، سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان در این نشست صمیمی، تشکلها را بازوان و پشتیبان اصلی ارتقای فرهنگ محیطزیست دانست و اظهار کرد: تعداد تشکلهای فعال استان حدود ۲۳ مورد است که بسیار کم است و امیدواریم علت این کمبود شناسایی و تعداد آنها افزایش یابد.
در ادامه اعظم روانفر، رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳۵ خانه محیطزیست در استان تأسیس شده است، گفت: از این تعداد ۱۱ خانه محیطزیست فعال هستند.
وی علت کاهش فعالیت خانههای محیطزیست را شرایط جنگ اخیر و تعطیلی مدارس برشمرد و خاطرنشان کرد: شمار تشکلهای روی کاغذ ۳۶ مورد بوده اما تعداد دارای مجوز معتبر حدود ۱۴ مورد است و آمار استانداری و پروندههای اداره کل کمی با هم اختلاف دارد.
در ادامه، آقای چگینی دبیر تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی اصفهان عمده مشکل تشکلها را تمدید مجوز و مسائل ثبت شرکتها برشمرر و گفت: بسیاری از فرمانداریها نسبت به تشکلهای محیطزیستی آگاهی ندارند و آمار واقعی تشکلهای شهرستانی بیشتر از آمار رسمی است.
همچنین حشمتالله انتخابی، مدیرعامل جمعیت طبیعتیاران استان اصفهان با بیان اینکه مشارکت در کشور ما فراز و نشیب بسیار داشته است، گفت: دهه ۷۰ شمسی دوره شکوفایی و نیمه دهه ۸۰ دوره افول شدید تشکلها بود.
وی تصریح کرد: امروز فعالترین تشکلهای اصفهان مجوز ندارند یا تمدید نمیشوند؛ از جمله جمعیت دوستداران زایندهرود. سرمایه اجتماعی اصفهان به شدت افول کرده است. اگر واقعاً میخواهیم مشارکت مردم را داشته باشیم باید راه را باز کنیم.
در ادامه خانم دادخواه از جمعیت امید دوستداران زایندهرود با طرح سوالی از مدیران محیطزیست اظهار کرد: چرا جمعیت امید دوستداران زایندهرود که اساسنامهاش صراحتاً بر آب، زایندهرود و تالاب گاوخونی متمرکز است و سالها با دبیرخانههای تالابی کشور در ارتباط بوده، به جلسه هفته گذشته کارگروه هماهنگی مدیریت تالاب دعوت نشده بود؟
همچنین حسن سلیمانپور، مدیر انجمن جمعیت پیام سبز اصفهان اظهار کرد: این جمعیت از سال ۱۳۷۲ در دانشگاه صنعتی اصفهان شکل گرفت و یکی از قدیمیترین تشکلهای محیطزیستی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد میکنم ارتباط سمنها با سایر نهادهای متولی آب، خاک، معادن و صنایع نیز در سند و برنامهها تعریف شود. رشد تشکلها بستگی مستقیم به نگاه حاکمیت دارد.
آقای فتاح از فعالان محیطزیست شهرستان نجفآباد نیز گفت: حفاظت محیطزیست وظیفه همه است نه فقط کسانی که گزینش یا مجوز دارند.
وی ادامه داد: پرسش اصلی این است که چگونه افراد، ثروتمندان و تصمیمسازان را عاشق طبیعت کنیم. بخشی از پناهگاه حیات وحش قمیشلو در شمال نجفآباد بدون محیطبان رها شده و شکار غیرمجاز در آن جریان دارد.
این فعال محیطزیست افزود: پیشنهاد میکنم از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای تأمین محیطبان استفاده شود.
در ادامه عبدالحسین میرمیران، مدیرعامل جمعیت امید دوستداران زایندهرود نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات استان اصفهان اجرای ۱۲۰ درصدی قوانین است که فرآیند تمدید مجوز سمنها را به اندازه کنکور سخت و پیچیده کرده است و هم فرآیند استانداری و هم ثبت شرکتها بسیار دستوپاگیر شده است.
همچنین سیدمصطفی قادریان رئیس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان این نشست را یکی از شکوفاترین جلسات ۳۴ سال اخیر دانست و گفت: هم جامعه مدنی به بلوغ رسیده و هم نگاه مسئولان از صرفاً اداری به جامعه نگر تغییر یافته است.
در ادامه محمدحسین بازگیر مدیرکل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست خواستار تهیه لیست مصداقی مشکلات تشکلهای استان شد و پیشنهاد کرد این لیست در شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد استان بررسی و حل شود.
وی همچنین بر سپردن انتخاب نمایندگان تشکلها به شبکه استانی و تشکیل کمیته جوانان تأکید کرد و افزود: جلسات کارگروه تالابها موضوعی و تخصصی برگزار شود و انتخاب نمایندگان تشکلها به شبکه استانی سپرده شود تا شبکه بر اساس موضوع جلسه، افراد مناسب را معرفی کند. کسی که به جلسه میآید باید نظر جمع فعالان استان را نمایندگی کند.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: خانههای محیطزیست بخشی درون ساختارهای مدیریتی (مانند فرهنگسرا، کتابخانه یا کانون پرورش فکری) هستند که مسائل محیطزیستی را دنبال میکنند و با تشکلها تفاوت دارند. پیشنویس دستورالعمل جدید را ارسال میکنیم تا نظراتتان را بدهید. هشت کارکرد آموزشی، نظارتی، مشارکتی و فرهنگی برای آنها تعریف شده است.در نهایت پیشنهاد میکنم کمیته جوانان یا دانشجویی ذیل کارگروه ارتقای فرهنگ محیطزیست استان تشکیل شود.
بازگیر همچنین پیشنهاد داد اجتماع تشکلهای فلات مرکزی یکبار به میزبانی اصفهان برگزار شود و افزود: سامانه جامع مشارکت محیطزیست نیز بستری برای تبادل تجربیات فراهم کرده است.
همچنین ایوب درویشی، معاون سیاسی-اجتماعی استانداری اصفهان اظهار کرد: تشکلها و نهادهای مدنی ضرورت تام مدیریت مشارکتی و توسعه پایدار هستند. کتاب «چرا ملتها شکست میخورند» نشان میدهد جوامعی که نهادهای پایدار دارند و حاکمیت آنها را میپذیرد، مشکلاتشان حل شده است. ما چارهای جز توسعه تشکلها، رفع موانع و گفتوگو نداریم.
وی ادامه داد: تفاوت رفتار فردی یا گروهی محدود با حرکت اجتماعی دارای بازتاب اجتماعی این است که دولت باید به عنوان تنظیمگر وارد شود اما باید تسهیلگر باشد نه کارشکن.
معاون استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: بیش از هفت تا هشت هزار تشکل داریم که با احتساب هیئتهای مذهبی بالای ۱۰ هزار می رسد اما تشکلهای محیطزیستی با وجود قدمت و ضرورت، از نظر کمیت عقب ماندهاند. دستگاههای متعدد مجوز میدهند و اگر بیرویه پیش برود ممکن است به تشکلزدایی نیاز پیدا کنیم.
درویشی گفت: آییننامه میگوید اگر ظرف یک ماه به استعلام پاسخ داده نشود، موافقت صادر میشود و ما این را اجرا میکنیم.
همچنین یونس خسروبیگی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در امور جوانان تصریح کرد: قالب کنشگری نسل جدید متفاوت شده و بیشتر به سمت فعالیت فردی و فضای مجازی گرایش یافته است. گپ نسلی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: از آبانماه کارگروه جوانان را با مشارکت خود جوانان استانها تهیه کردیم که در دیماه نهایی شد، اما حوادث دیماه سرمایه اجتماعی را بیشتر آسیب زد. اکنون تعاملات با وزارت علوم برای تقویت کانونهای محیطزیست، انجمنهای علمی و نشریات آغاز شده است.
خسروبیگی اضافه کرد: حتی اگر ساختار اداری مقاومت کند، دستاورد این کار شبکهسازی خود جوانان در استانهای مختلف خواهد بود؛ همچنین ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری پس از اصلاح سال ۹۴ با تبصره ۳ مبهم شده و عملاً امکان شکایت سمنها را محدود کرده است. این ابهام باید با استفساریه حل شود.
به گزارش مهر، در پایان این نشست بر پیگیری مصداقی مشکلات مجوزها، فعالسازی شبکه تشکلها و تشکیل کمیته جوانان تأکید شد.
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