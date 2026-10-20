به گزارش خبرنگار مهر، آخرین داده‌های معاملاتی اتحادیه طلا و جواهر تهران از افزایش قیمت انواع طلا و سکه در بازار داخلی حکایت دارد. بر اساس این داده‌ها، طلای ۱۸ عیار بیش از ۳۳۶ هزار تومان و سکه طرح جدید بیش از ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار تومان نسبت به میانگین روز گذشته افزایش قیمت داشته‌اند.

افزایش قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۳۳۶ هزار و ۳۱۲ تومانی، معادل ۱.۲۹ درصد، به ۲۶ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۴۴۸ هزار و ۴۹۳ تومانی، ۳۵ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

مظنه تهران نیز با افزایش یک میلیون و ۴۵۶ هزار و ۷۹۶ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۱۱۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسیده است.

سکه امامی ۲۶۷ میلیون تومان شد

در بازار سکه، سکه طرح جدید یا امامی با رشد ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۴۸ تومانی، به ۲۶۷ میلیون تومان رسیده است.

سکه طرح قدیم نیز با افزایش ۳ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۲۶ تومانی، ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارد.

نیم‌سکه با رشد ۹۵۴ هزار و ۱۲۱ تومانی به ۱۴۱ میلیون تومان رسیده و ربع‌سکه نیز با افزایش ۹۵۳ هزار و ۶۵۵ تومانی، ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

سکه یک‌گرمی نیز با رشد ۳۰۹ هزار و ۴۸۷ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۳۸ میلیون تومان رسیده است.

دو عامل اثرگذار بر بازار طلا

در بازارهای جهانی، اونس طلا در دومین روز معاملاتی این هفته با افت حدود ۰.۵ درصدی، معادل ۲۲ دلار، به محدوده ۴۱۱۸ دلار رسیده است. در مقابل، دلار در بازار غیررسمی با افزایش حدود ۲ هزار تومانی، در محدوده ۲۶۶ هزار تومان معامله می‌شود.

به این ترتیب، با وجود افت اونس جهانی، افزایش نرخ دلار در بازار داخلی یکی از عوامل اثرگذار بر رشد قیمت طلا و سکه در معاملات امروز بوده است. قیمت نهایی طلا در بازار داخلی از تغییرات هم‌زمان این دو متغیر تأثیر می‌پذیرد.