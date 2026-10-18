به گزارش خبرنگار مهر-گروه جامعه: گسترش خدمات حمایتی ویژه زنان و خانواده‌ها و توسعه امکانات اجتماعی در کلان‌شهرها، از جمله موضوعات مورد توجه مدیریت شهری است. در کنار مجموعه‌هایی مانند شهربانو و بوستان‌های بانوان، حمایت از مادران و نوزادان و همچنین ارائه خدمات به زنان آسیب‌دیده اجتماعی، از محورهای فعالیت شهرداری تهران در حوزه زنان و خانواده به شمار می‌رود. در همین راستا، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های این مرکز برای توسعه خدمات حمایتی و رسیدگی به زنان آسیب‌دیده پرداخت.

توسعه مجموعه‌های ویژه زنان در کلان‌شهرها

مریم اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره امکان توسعه مجموعه‌های ویژه زنان در سایر کلان‌شهرها اظهار کرد: در تهران مجموعه‌هایی مانند شهربانو و شمس و همچنین بوستان‌های بانوان وجود دارد، اما در سایر کلان‌شهرها، اگرچه برخی از آن‌ها بوستان بانوان دارند، مجموعه‌هایی با ساختار و امکانات مشابه شهربانو و کوثرها وجود ندارد.

وی افزود: البته در تعاملات حوزه زنان شهرداری‌های کلان‌شهرها و نشست‌هایی که در مجمع کلان‌شهرها با شهرداران داشته‌ایم، موضوع اجرای بخشی از این طرح‌ها در سطح کشور و به‌ویژه کلان‌شهرها مطرح شده است.

شرط سکونت و تولد در تهران برای دریافت بسته «چشم‌روشنی»

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در ادامه، درباره وضعیت بهره‌مندی مادران ساکن کرج از بسته حمایتی «چشم‌روشنی» گفت: در حال حاضر، نوزادانی که در شش ماه نخست اجرای طرح در تهران متولد شده‌اند، مشمول این بسته شده‌اند؛ اما افرادی که از این پس می‌خواهند وارد طرح شوند، باید هم متولد تهران باشند و هم در تهران سکونت داشته باشند.

اردبیلی ابراز امیدواری کرد که این بسته حمایتی به‌زودی در کرج نیز فعال شود تا مادران و خانواده‌های مشمول بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

فعالیت یاورسرای ویژه زنان آسیب‌دیده از اعتیاد

وی همچنین درباره خدمات شهرداری تهران به زنان آسیب‌دیده از اعتیاد و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی اظهار کرد: شهرداری تهران همواره یک یا دو یاورسرای ویژه زنان آسیب‌دیده از اعتیاد و زنان در معرض آسیب داشته است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: ما نیز طرح‌های مشترکی با همکاران سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران برای بازپروری این زنان و فراهم کردن زمینه بازگشت آن‌ها به خانواده اجرا کرده‌ایم.