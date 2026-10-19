خوشامدگویی به نوزادان تهرانی با چشم روشنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز زنان وخانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی، در رویداد بزرگ «چشم روشنی» که امروز در برج میلاد و با حضور ۱۵۰۰ نوزاد تهرانی برگزار شد، با تبریک به خانواده‌های حاضر در مراسم افزود: امیدواریم این کودکان در سایه پدران و مادران خود زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشند و در شهری زندگی کنند که آینده آن روشن‌تر، شکوفاتر و بهتر از امروز باشد.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های مختلف در این مراسم اظهار کرد: در میان خانواده‌های حاضر، نوزادانی حضور دارند که پدرانشان در همین سال به شهادت رسیده‌اند. همچنین خانواده‌هایی در جمع ما هستند که پدر خانواده نقش مؤثری در حفظ آرامش و امنیت جامعه ایفا می‌کند. حضور این خانواده‌ها برای ما ارزشمند است.

اردبیلی با تشریح اهداف بسته «چشم‌روشنی» هم گفت: مبنای طراحی این بسته، خوشامدگویی شهر تهران به نوزادانی است که به جمع شهروندان اضافه می‌شوند. ممکن است شهروندان از بسیاری از بسته‌های خدماتی شهر استفاده کنند، اما نوزادان هنوز سهم و حق خود را از خدمات شهری به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند. بسته «چشم‌روشنی» این امکان را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند تا به یمن حضور فرزند جدید خود، از خدمات فرهنگی، گردشگری و سلامت شهر تهران بهره‌مند شوند.

وی افزود: این بسته در فاز نخست اجرا شده است و امیدواریم در مراحل بعدی، امکانات دیگری از جمله سالن‌های ورزشی، فضاهای ویژه بانوان و سایر ظرفیت‌های شهری نیز به آن اضافه شود.

مشاور زنان و خانواده شهردارتهران با اشاره به آمار تولد نوزادان در پایتخت اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا اوایل مهرماه ۱۴۰۵، نزدیک به ۳۲ هزار مادر در شهر تهران صاحب ۳۳ هزار فرزند شده‌اند. در این مدت، تعدادی مادران نیز صاحب فرزند دوقلو یا بیشتر شده‌اند.

اردبیلی با اشاره به روند ثبت‌نام و فعال‌سازی بسته «چشم‌روشنی» خاطرنشان کرد: مادران با مراجعه به سامانه شهرزاد و ثبت کد ملی، امکان فعال‌سازی این بسته را دارند. بسیار خوشحالیم که نوزادان و مادران آن‌ها از این هدیه شهرداری تهران استقبال کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد؛ با افزایش استقبال خانواده‌ها، امکان توسعه و ارتقای این بسته فراهم شود و خدماتی شایسته نوزادان، به‌عنوان نسل آینده و امیدهای کشور، در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.

اردبیلی تأکید کرد: امیدواریم با حضور این نوزادان، شهر تهران هر روز شکوفاتر، متعالی‌تر، پاک‌تر و پیشرفته‌تر شود.

در این رویداد فرهنگی و اجتماعی و با حضور مسئولان حاضر، ضمن تجلیل از همسران شهدای جنگ‎ تحمیلی رمضان که فرزندانشان پس از شهادت پدر به دنیا آمده‎اند از تمبر یادبود «چشم‌روشنی» رونمایی شد.