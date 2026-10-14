هگست: بر هرمز کنترل داریم!؛ فریاد یک معترض: بزدل، تو جنگجو نیستی+ فیلم

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شبکه الجزیره، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا با تکرار ادعای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مدعی شد که اقدام کشورش در تنگه هرمز مؤثر است!

وزیر جنگ آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، ادعا کرد: این مسئولیت رئیس‌جمهور ترامپ و من است که هر اقدام لازمی را برای اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ ای دست نمی‌ یابد، انجام دهیم!

«پیت هگست» سپس با هدف تبلیغات انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور، مدعی شد: ما در حال حاضر کنترل مؤثری بر تنگه هرمز داریم!

ادعای «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در خصوص کنترل کشورش بر تنگه هرمز در حالی بیان می شود که قیمت نفت به دلیل تنش آفرینی های این کشور و ایجاد ناامنی در تنگه راهبردی هرمز، رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است.

از سوی دیگر، در جریان سخنرانی وی چند معترض با سردادن فریادهایی مخالفت مردم این کشور را با جنگ طلبی دولت ترامپ اعلام کردند.

یکی از معترضان فریاد می زد: شما دارید خانواده ما را می‌کشید! تو جنگجو نیستی، یک بزدل هستی!