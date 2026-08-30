به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: یک ارزیابی محرمانه اخیر هشدار داده است که ادامه عملیات گسترده در خاورمیانه، خطر تضعیف توانمندی‌های آمریکا در سایر مناطق را به همراه دارد.

واشنگتن پست افزود: بر اساس این ارزیابی، چند تن از رهبران نظامی آمریکا به پیت هگست، وزیر جنگ توصیه کرده‌اند که ادامه عملیات گسترده علیه ایران قابل تداوم نیست و خطر تضعیف توانایی آمریکا برای مقابله با تهدیدهای دیگر، از جمله تهدیدها علیه خاک این کشور را افزایش می‌دهد.

براساس این گزارش، این هشدارها از سوی فرماندهان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا و همچنین فرماندهان چهارستاره مسئول نظارت بر عملیات آمریکا در سراسر اروپا، آسیا و آمریکای لاتین به هگست ارائه شده است.

واشنگتن پست با اشاره به اینکه قرار است بخشی از نیروهای آمریکا در خاورمیانه تا ماه سپتامبر و برخی دیگر تا سال ۲۰۲۷ در این منطقه بمانند ژنرال های آمریکایی درباره تداوم جنگ ابراز نگرانی کردند.

براساس این گزارش، فرماندهان فرماندهی اروپایی آمریکا، فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا و فرماندهی جنوبی آمریکا، به همراه ارشدترین دریاسالار نیروی دریایی، در دفتر دستورات وزیر دفاع مخالفت خود را با تمدید حضور نیروها در خاورمیانه اعلام کردند. این مخالفت در سند با عنوان «عدم موافقت» درج شده است. این اصطلاح به این معناست که آنان با دستور وزیر دفاع برای تمدید حضور نیروهایشان موافق نیستند، اما با وجود این، دستور را اجرا خواهند کرد.

واشنگتن پست نوشت: فرماندهی ارتش و نیروی هوایی آمریکا با خواسته هگست برای تمدید استقرار نیروهایشان در خاورمیانه موافقت کرده‌اند، اما هر یک تأکید کرده‌اند که چنین اقدامی با خطرات قابل‌توجهی همراه خواهد بود. در مجموع، برداشت رهبران نظامی این است که عملیات جاری در ایران، که اکنون وارد ششمین ماه خود شده، بیش از حد سنگین بوده است.

براساس این گزارش، مقام‌های ارشد نظامی در فرماندهی اروپایی و فرماندهی جنوبی آمریکا، هر یک به هگست هشدار داده‌اند که اختصاص کشتی‌ها و هواپیماهای شناسایی آنها به فرماندهی مرکزی، توانایی آنان برای انجام تعهدات مربوط به دفاع از خاک آمریکا را کاهش داده است.

واشنگتن پست نوشت: دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، بدبینانه‌ترین تصویر را به هگست ارائه کرده و در دفتر دستورات وزیر جنگ اعلام کرده است که نیروی دریایی نمی‌تواند سطح کنونی حمایت خود از جنگ با ایران را حفظ کند، زیرا هیچ تاریخ مشخصی برای پایان این جنگ پیش‌بینی نشده است.

براساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا بار سنگینی را متحمل شده است. از این نیرو خواسته شده ده‌ها فروند کشتی را برای عملیات ایران تأمین کند؛ ابتدا برای مشارکت در حمله آمریکا و دفاع در برابر حملات تلافی‌جویانه ایران و سپس، طی چند ماه گذشته، برای اجرای محاصره بنادر ایران. استقرار برخی کشتی‌ها و خدمه آنها برای چندین ماه تمدید شده است.

واشنگتن پست نوشت: کادل به هگست اطلاع داده است که تنها کمی بیش از یک‌چهارم ناوگان ناوشکن‌های نیروی دریایی آمادگی استقرار دارند؛ رقمی که کاهش چشمگیری نسبت به سطح پیش از جنگ محسوب می‌شود.

براساس این گزارش، اگر نیازهای ناشی از عملیات آمریکا علیه ایران بدون تغییر ادامه یابد، تأثیر آن بر تعمیر و نگهداری کشتی‌ها، آمادگی ناوگان را در صورت بروز درگیری‌های دیگر به خطر خواهد انداخت.

واشنگتن پست نوشت: کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت ـ در نتیجه جنگ با ایران و کمک‌های قبلی آمریکا به اوکراین ـ توانایی دولت ترامپ برای تشدید دوباره جنگ را محدود کرده است؛ زیرا تهران همچنان توانایی هدف قرار دادن موفق تأسیسات آمریکا در سراسر خاورمیانه را دارد. جنگ با ایران همچنین ذخایر آمریکا از موشک‌های رهگیر سامانه دفاع موشکی ارتفاع بلند منطقه‌ای (تاد) و موشک‌های دوربرد تاماهوک را کاهش داده است. حدود ۲۵ درصد از ناوگان پهپادهای ریپر آمریکا از بین رفته و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیز میلیاردها دلار خسارت دیده‌اند.