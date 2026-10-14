به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی عصر چهارشنبه در نشست بررسی خسارت‌های آتش‌ سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه و راهکارهای حمایت از بازاریان، با قدردانی از پیگیری‌های فرماندار شهرستان با تأکید بر ضرورت حمایت از بازاریان آسیب‌ دیده در آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه، بر ارزیابی کارشناسی خسارت‌ها، پیگیری تسهیلات بانکی و مالیاتی و برنامه‌ریزی برای ایجاد بازاری ایمن و استاندارد تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اظهار کرد: حمایت از کسبه آسیب‌ دیده باید بر اساس مستندات کارشناسی و در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و دستگاه‌های مسئول لازم است از همه ظرفیت‌های قانونی برای کاهش مشکلات آنان استفاده کنند.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و بدهی‌های کسبه افزود: پیگیری وضعیت کارکنان بیکار شده، بررسی امکان کاهش فشارهای مالی و استفاده از ظرفیت بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی باید با جدیت دنبال شود. همچنین حمایت از بازاریان نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مالی لازم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت ایمنی سازه آسیب‌ دیده تصریح کرد: در کنار اقدامات فوری برای حمایت از کسبه، باید امکان بهسازی بازار موجود یا احداث مجموعه‌ای تجاری با استانداردهای مناسب ایمنی بررسی شود تا از تکرار حوادث مشابه و گسترش خسارت‌ها جلوگیری شود.

رستمی همچنین با اشاره به محدودیت‌های قانونی در جبران مستقیم خسارت‌ها از سوی دولت خاطرنشان کرد: میزان خسارت و شیوه حمایت باید بر اساس گزارش‌های معتبر و نظر کارشناسان رسمی مشخص شود و هر دستگاه در چارچوب اختیارات خود برای تسهیل روند حمایت از آسیب‌ دیدگان اقدام کند.

وی در پایان بر همکاری فرمانداری، شهرداری، بانک‌ها، صنایع و نهادهای حمایتی برای پیگیری راهکارهای کوتاه‌ مدت و بلند مدت تأکید کرد و حمایت از بازاریان و بازگشت فعالیت‌های اقتصادی عسلویه به شرایط عادی را از اولویت‌های این پیگیری‌ها دانست.