به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر پنجشنبه در بازدید مجدد از بخشهای آسیبدیده بازار رشت، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کسبه و روند بازسازی واحدهای صنفی قرار گرفت و پای صحبتها و مطالبات بازاریان نشست.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی و بروکراسی موجود در فرآیند پرداخت خسارت آتشسوزی، اظهار کرد: فلسفه وجودی شرکتهای بیمه، حمایت از فعالان اقتصادی و اصناف در شرایط بحرانی است و تأخیر در پرداخت خسارت افرادی که سرمایه و معیشت خود را از دست دادهاند، قابل قبول نیست.
نماینده ولیفقیه در گیلان با تأکید بر ضرورت تسریع در روند ارزیابی و پرداخت خسارتها افزود: شرکت های بیمهگر، بهویژه بیمه ایران، باید بدون فوت وقت و با رفع موانع و تشریفات زائد، به تعهدات خود در قبال کسبه آسیبدیده عمل کنند.
آیتالله فلاحتی همچنین با اشاره به پیگیریهای مستمر خود برای حل مشکلات بازاریان گفت: صدای کسبه آسیبدیده را به مسئولان منتقل کرده و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه با استاندار گیلان تماس تلفنی برقرار کرد و ضمن تشریح مشکلات و مطالبات بازاریان، خواستار ورود جدی مدیریت اجرایی استان و رفع موانع اداری برای تسریع در پرداخت خسارتها شد.
امام جمعه رشت با بیان اینکه احیای بازار رشت و حمایت از معیشت کسبه آسیبدیده باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: مطالبات بازاریان در سفر پیشروی رئیسجمهور و هیئت دولت به گیلان نیز پیگیری خواهد شد تا این موضوع در سطح ملی به نتیجه برسد.
در این بازدید، جمعی از کسبه بازار رشت نیز ضمن قدردانی از پیگیریهای نماینده ولیفقیه در گیلان، مشکلات خود در زمینه روند کند ارزیابی خسارت و پاسخگویی شرکتهای بیمه را مطرح و بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف و جبران خسارتها تأکید کردند.
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