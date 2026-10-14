 حملات موشکی ارتش یمن به ریاض؛ ۴ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، سخنگوی دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که در پی رهگیری موشک‌های کروز شلیک‌ شده از سوی نیروهای مسلح یمن، بقایای آن‌ها به مناطقی در ریاض اصابت کرده است.

بر اساس این گزارش، این حملات که در پاسخ به سال‌ها محاصره و تجاوز ائتلاف سعودی صورت گرفته، به زخمی شدن چهار نفر و وارد آمدن خسارت به ۱۵ منزل مسکونی منجر شد.

پیش‌تر رسانه‌های عربی از شنیده شدن صداهای انفجار شدید در شمال ریاض، نزدیکی تأسیسات آرامکو در ظهران، فرودگاه ملک خالد و پالایشگاه نفت ریاض خبر داده بودند.

این عملیات‌ تلافی‌جویانه در حالی انجام می‌شود که رژیم سعودی از سال ۲۰۱۵ با همراهی آمریکا جنگی ویرانگر و محاصره‌ای همه‌جانبه را علیه ملت یمن تحمیل کرده است.

ارتش و کمیته‌های مردمی یمن پس از تصمیم برای شکستن این محاصره ظالمانه و تثبیت اقتدار خود در تنگه راهبردی «باب‌المندب» و مناطق جنوبی، پاسخ‌هایی کوبنده‌ به ائتلاف متجاوز داده‌اند.