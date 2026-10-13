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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

البخیتی: حمله عربستان به شرکت نفت یمن جنایت جنگی است

البخیتی: حمله عربستان به شرکت نفت یمن جنایت جنگی است

سخنگوی دولت یمن حمله سعودی به مقر شرکت نفت یمن در صنعا را «جنایت جنگی آشکار» توصیف کرد و به مردم این کشور اطمینان داد که نگران تأمین سوخت نباشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،‌ سخنگوی دولت یمن حمله عربستان سعودی به شرکت نفت در منطقه «الصباحه» صنعا را «جنایت جنگی آشکار» توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، «عمر البخیتی» تأکید کرد که تأسیسات هدف قرار گرفته در صنعا خالی بوده است.

این مقام ارشد یمنی خاطرنشان کرد که وضعیت تأمین فرآورده‌های نفتی در این کشور پایدار است و نیازهای شهروندان را برای مدت‌های طولانی پوشش می‌دهد.

عربستان سعودی عصر امروز سه شنبه مقر شرکت نفت یمن در منطقه الصباحه واقع در شهرستان بنی‌مطر در غرب صنعا را هدف حمله هوایی قرار داد.

نیروهای مسلح یمن در پاسخ به این حمل هشدار تخلیه را برای فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پالایشگاه آرامکو در ریاض و تأسیسات نفتی این شرکت در الظهران صادر کرده است.

کد مطلب 6977045

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