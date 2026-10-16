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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۳

حضرت زینب (س) الگویی ماندگار از استواری، مهربانی و امید آفرینی است

حضرت زینب (س) الگویی ماندگار از استواری، مهربانی و امید آفرینی است

ساری - فرمانده سپاه کربلا حضرت زینب (س) را الگویی ماندگار از استواری، مهربانی و امیدآفرینی در سخت‌ترین شرایط توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا استان مازندران، در پیامی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، با اشاره به جایگاه والای این بانوی بزرگ در صبر، بصیرت و پاسداری از کرامت انسانی، پرستاری را جلوه‌ای از پیوند معرفت و خدمت دانست.

وی در این پیام، حضرت زینب (س) را الگویی ماندگار از استواری، مهربانی و امیدآفرینی در سخت‌ترین شرایط توصیف کرد و افزود: پرستاری عرصه‌ای خطیر است که در آن دانش و تخصص حرفه‌ای با روحیه انسانی و وجدان بیدار درهم می‌آمیزد و مراقبت از بیماران، جلوه‌ای از خدمت عاشقانه و عبادت به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه کربلا استان مازندران با گرامیداشت تلاش‌های کادر درمان در دوران همه‌گیری کرونا، خاطرنشان کرد: حماسه‌آفرینی‌های کادر درمان در روزهای دشوار کرونا در حافظه تاریخی مردم قدرشناس مازندران ماندگار است.

سردار موحد همچنین با اشاره به شرایط حساس کنونی و روزهای پس از «جنگ دوازده‌روزه» و «دفاع مقدس سوم»، نقش پرستاران و کادر درمان را در التیام دردهای جسمی و حفظ آرامش روانی جامعه، حیاتی و ارزشمند دانست.

وی در ادامه، ضمن ادای احترام به شهدای سلامت، فرارسیدن میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را به پرستاران و کارکنان مراکز درمانی استان مازندران، به‌ویژه کارکنان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سپاه کربلا و خانواده‌های آنان تبریک گفت.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر اینکه قدردانی واقعی از پرستاران به تبریک‌های زبانی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: پاسداشت شایسته مقام پرستار مستلزم شنیدن مطالبات و درددل‌های این قشر، صیانت از جایگاه و منزلت حرفه‌ای آنان و تلاش مسئولانه برای بهبود شرایط کاری است؛ مسئولیتی که بر عهده همه مدیران و مسئولان قرار دارد و نباید به یک مناسبت خاص محدود شود.

سردار موحد در پایان، از درگاه خداوند متعال برای خانواده بزرگ پرستاری، سلامتی و امید، برای خانواده‌های آنان آرامش و برکت و برای بیماران، شفای عاجل مسئلت کرد.

کد مطلب 6979244

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