حضرت زینب (س) الگویی ماندگار از استواری، مهربانی و امید آفرینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا استان مازندران، در پیامی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، با اشاره به جایگاه والای این بانوی بزرگ در صبر، بصیرت و پاسداری از کرامت انسانی، پرستاری را جلوه‌ای از پیوند معرفت و خدمت دانست.

وی در این پیام، حضرت زینب (س) را الگویی ماندگار از استواری، مهربانی و امیدآفرینی در سخت‌ترین شرایط توصیف کرد و افزود: پرستاری عرصه‌ای خطیر است که در آن دانش و تخصص حرفه‌ای با روحیه انسانی و وجدان بیدار درهم می‌آمیزد و مراقبت از بیماران، جلوه‌ای از خدمت عاشقانه و عبادت به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه کربلا استان مازندران با گرامیداشت تلاش‌های کادر درمان در دوران همه‌گیری کرونا، خاطرنشان کرد: حماسه‌آفرینی‌های کادر درمان در روزهای دشوار کرونا در حافظه تاریخی مردم قدرشناس مازندران ماندگار است.

سردار موحد همچنین با اشاره به شرایط حساس کنونی و روزهای پس از «جنگ دوازده‌روزه» و «دفاع مقدس سوم»، نقش پرستاران و کادر درمان را در التیام دردهای جسمی و حفظ آرامش روانی جامعه، حیاتی و ارزشمند دانست.

وی در ادامه، ضمن ادای احترام به شهدای سلامت، فرارسیدن میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را به پرستاران و کارکنان مراکز درمانی استان مازندران، به‌ویژه کارکنان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سپاه کربلا و خانواده‌های آنان تبریک گفت.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر اینکه قدردانی واقعی از پرستاران به تبریک‌های زبانی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: پاسداشت شایسته مقام پرستار مستلزم شنیدن مطالبات و درددل‌های این قشر، صیانت از جایگاه و منزلت حرفه‌ای آنان و تلاش مسئولانه برای بهبود شرایط کاری است؛ مسئولیتی که بر عهده همه مدیران و مسئولان قرار دارد و نباید به یک مناسبت خاص محدود شود.

سردار موحد در پایان، از درگاه خداوند متعال برای خانواده بزرگ پرستاری، سلامتی و امید، برای خانواده‌های آنان آرامش و برکت و برای بیماران، شفای عاجل مسئلت کرد.