حضرت زینب کبری (س) الگویی ماندگار از صبر و بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه جمعه در آیین تجلیل از پرستاران مجموعه انتظامی استان که همزمان با سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار و با حضور سردار مفخمی، فرمانده انتظامی مازندران برگزار شد، اظهار کرد: پرستاران با تکیه بر دانش تخصصی، تعهد حرفه‌ای و روحیه نوع‌دوستی، نقشی ارزشمند در مراقبت از بیماران و کاهش آلام انسانی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به شخصیت ممتاز حضرت زینب کبری (س) در تاریخ اسلام افزود: آن بانوی بزرگ با برخورداری از ایمان، صبر، شجاعت و بصیرت، در واقعه کربلا و حوادث پس از آن، نقشی تعیین‌کننده در تبیین حقیقت قیام امام حسین (ع) و ماندگاری پیام عاشورا داشت.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، خطبه‌های روشنگرانه حضرت زینب (س) در کوفه و شام را جلوه‌ای از آگاهی و ایستادگی در برابر ظلم و تحریف دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره آن حضرت در مسئولیت‌پذیری و دفاع از حقیقت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: زنان ایرانی با الهام از فرهنگ عاشورا، در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، امدادی و درمانی حضوری مؤثر داشتند و با حمایت از رزمندگان، تربیت نسل‌های مسئولیت‌پذیر و تقویت روحیه خانواده‌ها، سهم ارزشمندی در تاریخ معاصر کشور ایفا کردند.

وی همچنین با تبیین جایگاه پرستاری در آموزه‌های اسلامی خاطرنشان کرد: حفظ جان انسان‌ها، تسکین درد و رنج بیماران و خدمت خالصانه به مردم از ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی است و حرفه پرستاری تجلی پیوند دانش، تعهد و نوع‌دوستی به شمار می‌رود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با قدردانی از تلاش‌های پرستاران مجموعه انتظامی استان تصریح کرد: خدمات شبانه‌روزی این قشر در مراقبت از بیماران و حفظ سلامت جامعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش‌های آنان در شرایط دشوار، شایسته تکریم و قدردانی است.

این مراسم همزمان با میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، با هدف تجلیل از تلاش‌های پرستاران مجموعه انتظامی مازندران و پاسداشت فرهنگ ایثار، فداکاری و خدمت به مردم برگزار شد.