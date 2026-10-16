تکریم پرستاران باید در حمایت عملی از آنان نمود پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در پیامی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، این مناسبت را فرصتی برای پاسداشت جایگاه انسان‌هایی دانست که با تأسی از سیره این بانوی بزرگوار، در مسیر مراقبت از بیماران و تسکین آلام آنان گام برمی‌دارند.

در این پیام آمده است: میلاد فرخنده بانوی صبر و بصیرت، حضرت زینب کبری(س)، یادآور شکوه انسانی است که در سخت‌ترین لحظات، تکیه‌گاه امید شد و با ایمان، شجاعت و مسئولیت‌پذیری، معنای حقیقی ایستادگی در مسیر حق را به جهانیان نشان داد.

وی با اشاره به جایگاه حرفه پرستاری افزود: پرستاری تنها یک حرفه نیست، بلکه عهدی انسانی و اخلاقی برای پاسداری از جان انسان‌هاست؛ عهدی که در آن دانش و مهارت با صبر، دلسوزی و احساس مسئولیت پیوند می‌خورد.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در این پیام، حضور پرستاران در روزها و شب‌های دشوار بیماری را مایه آرامش بیماران و زنده نگه‌داشتن امید به زندگی دانست و تأکید کرد: ارزش این خدمت به‌ویژه زمانی آشکار می‌شود که رنج و نگرانی، خانواده‌ای را درگیر کرده و حضور یک پرستار دلسوز می‌تواند تکیه‌گاه آنان باشد.

وی با اشاره به نقش پرستاران در مقاطع حساس تاریخ ایران تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، پرستاران در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و مناطق عملیاتی، با وجود کمبود امکانات و دشواری شرایط، برای نجات جان مجروحان و تسکین آلام رزمندگان از جان مایه گذاشتند.

در ادامه این پیام آمده است: در دفاع مقدس دوم و سوم نیز جامعه پرستاری با تداوم خدمت در شرایط بحرانی و مراقبت از مجروحان و آسیب‌دیدگان، جلوه‌های دیگری از تعهد، ایثار و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشت.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: این حضور ارزشمند نشان داد که پرستار در هر میدان و شرایطی، پاسدار زندگی و امید است و خدمت او بخشی جدایی‌ناپذیر از سرمایه انسانی و معنوی کشور به شمار می‌رود.

وی ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار به جامعه شریف پرستاری کشور، به‌ویژه پرستاران متعهد استان کهگیلویه و بویراحمد، از تلاش‌های صادقانه و فداکاری‌های این قشر خدوم قدردانی کرد.

فرمانده سپاه فتح در پایان ابراز امیدواری کرد که در پرتو عنایات الهی و با الهام از سیره نورانی حضرت زینب(س)، شاهد سلامتی، عزت و توفیق روزافزون پرستاران و ارتقای هرچه بیشتر خدمات نظام سلامت به مردم استان باشیم.