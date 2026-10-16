بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از خسارات سیلاب‌های احتمالی، اظهار کرد: تاکنون ۵۲ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های استان با اولویت مناطق جمعیتی لایروبی شده و عملیات بازگشایی و لایروبی بیش از ۵۰ تقاطع با ظرفیت آبگذری نامناسب نیز به پایان رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی کانون‌های پرخطر، افزود: پهنه‌بندی نقاط حادثه‌خیز و سیلاب‌گیر، اطلاع‌رسانی و هشدار به ساکنان مناطق در معرض خطر و کنترل مستمر ظرفیت مخازن سدها باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین آمادگی تجهیزات هیدرومکانیکال و دریچه‌های تخلیه‌کننده سدها نیازمند پایش مداوم است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه باید به‌صورت مستمر دنبال و مستندات فعالیت‌های انجام‌شده ثبت شود، تصریح کرد: ارزیابی شرایط و تمهیدات اجرایی باید بر اساس پیش‌بینی‌های ۱۶ روزه هواشناسی به‌روزرسانی شود تا امکان بازنگری برنامه‌ها متناسب با آخرین پیش‌بینی‌ها و سناریوهای احتمالی بارش فراهم باشد.

درویشی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به سیلاب‌های رودخانه‌ای و شهری، به‌ویژه در حوضه‌های آبریز کوچک، گفت: در حوضه‌هایی که زمان تمرکز کوتاهی دارند، بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت می‌توانند در مدت‌زمان اندک رواناب سریع ایجاد کنند و زمینه‌ساز وقوع سیلاب ناگهانی شوند.

وی ادامه داد: شناسایی نقاط حساس، بررسی ظرفیت آبگذری مسیل‌ها و سازه‌های تقاطعی و فراهم کردن امکان واکنش سریع در شرایط اضطراری، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه همچنین با اشاره به احتمال تأثیرگذاری پدیده ال‌نینو بر الگوهای جوی، خاطرنشان کرد: شدت این پدیده به‌تنهایی میزان و الگوی بارش در منطقه را تعیین نمی‌کند و سایر شاخص‌های دورپیوندی و شرایط جوی نیز در تشدید یا کاهش پیامدهای آن نقش دارند.

درویشی در پایان بر لزوم پایش پیوسته پیش‌بینی‌های هواشناسی و حفظ آمادگی برای سناریوهای مختلف بارشی تأکید کرد و گفت: تداوم اقدامات فنی و پیشگیرانه در رودخانه‌ها و مسیل‌ها با هدف افزایش آمادگی در برابر سیلاب‌های احتمالی و کاهش خسارات ناشی از بارش‌های شدید دنبال می‌شود.