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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

اعلام آمادگی وزارت نیرو برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی در پاییز

اعلام آمادگی وزارت نیرو برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی در پاییز

معاون وزیر نیرو با اشاره به پیش‌بینی‌های اقلیمی مبنی بر افزایش بارش‌ها در پاییز، از تدوین برنامه‌های مدیریت تطبیقی برای مواجهه با پدیده‌های جوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت منابع آبی در فصل پیش‌رو اظهار کرد: با فرض افزایش میزان بارش‌ها در فصل پاییز، وزارت نیرو هماهنگی‌های لازم را با بخش‌های مختلف آغاز کرده و عملیات لایروبی در نقاط تقاطعی مسیرها و رودخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

﻿اولویت‌بندی مدیریت سدها در حوضه آبریز کارون

جانباز با اشاره به وضعیت مخازن سدها در انتهای سال آبی افزود: بخش قابل‌توجهی از بارش‌های پیش‌بینی‌شده در مناطقی رخ خواهد داد که سدهای مهم کشور در حوضه آبریز کارون در آن واقع شده‌اند.

وی گفت: این سدها در حال حاضر در حداقل حجم ذخیره خود قرار دارند؛ لذا برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گرفته تا با حداکثر ظرفیت، سیلاب‌های احتمالی دریافت و ذخیره شود. این اقدام علاوه بر تقویت منابع آبی، نقش بسزایی در تأمین انرژی برق‌آبی در فصل سرد سال ایفا خواهد کرد.

تداوم حساسیت‌های تأمین و مصرف آب

معاون وزیر نیرو با تصریح بر این نکته که نباید افزایش بارش‌های پاییزی را به معنای رفع کامل تنش آبی در سراسر کشور تلقی کرد، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های اقلیمی، بارش‌های فصل زمستان مشابه پاییز نخواهد بود و به همین دلیل، حساسیت‌های مربوط به تأمین و مصرف آب در کشور همچنان به قوت خود باقی است.

وی در پایان تأکید کرد: استراتژی وزارت نیرو بر پایه «مدیریت تطبیقی» استوار است. این رویکرد بدین معناست که با توجه به سناریوهای احتمالی تغییرات آب‌وهوایی، تمامی توان عملیاتی کشور برای مواجهه با نوسانات جوی و مدیریت هوشمند منابع آبی به‌کار گرفته می‌شود تا کمترین آسیب و بیشترین بهره‌وری از بارش‌های پیش‌رو حاصل شود.

کد مطلب 6951381
علی فروزانفر

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