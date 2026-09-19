به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت منابع آبی در فصل پیش‌رو اظهار کرد: با فرض افزایش میزان بارش‌ها در فصل پاییز، وزارت نیرو هماهنگی‌های لازم را با بخش‌های مختلف آغاز کرده و عملیات لایروبی در نقاط تقاطعی مسیرها و رودخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

﻿اولویت‌بندی مدیریت سدها در حوضه آبریز کارون

جانباز با اشاره به وضعیت مخازن سدها در انتهای سال آبی افزود: بخش قابل‌توجهی از بارش‌های پیش‌بینی‌شده در مناطقی رخ خواهد داد که سدهای مهم کشور در حوضه آبریز کارون در آن واقع شده‌اند.

وی گفت: این سدها در حال حاضر در حداقل حجم ذخیره خود قرار دارند؛ لذا برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گرفته تا با حداکثر ظرفیت، سیلاب‌های احتمالی دریافت و ذخیره شود. این اقدام علاوه بر تقویت منابع آبی، نقش بسزایی در تأمین انرژی برق‌آبی در فصل سرد سال ایفا خواهد کرد.

تداوم حساسیت‌های تأمین و مصرف آب

معاون وزیر نیرو با تصریح بر این نکته که نباید افزایش بارش‌های پاییزی را به معنای رفع کامل تنش آبی در سراسر کشور تلقی کرد، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های اقلیمی، بارش‌های فصل زمستان مشابه پاییز نخواهد بود و به همین دلیل، حساسیت‌های مربوط به تأمین و مصرف آب در کشور همچنان به قوت خود باقی است.

وی در پایان تأکید کرد: استراتژی وزارت نیرو بر پایه «مدیریت تطبیقی» استوار است. این رویکرد بدین معناست که با توجه به سناریوهای احتمالی تغییرات آب‌وهوایی، تمامی توان عملیاتی کشور برای مواجهه با نوسانات جوی و مدیریت هوشمند منابع آبی به‌کار گرفته می‌شود تا کمترین آسیب و بیشترین بهره‌وری از بارش‌های پیش‌رو حاصل شود.