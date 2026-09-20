حسینعلی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در استان اظهار کرد: با توجه به تأکید استاندار مازندران و پیش‌بینی شرایط جوی پیش رو، دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران باید برنامه‌های مرتبط با لایروبی و رفع موانع مسیر عبور آب را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی افزود: افزایش ظرفیت انتقال روان‌آب‌ها و جلوگیری از انسداد مسیرهای طبیعی جریان آب، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب مؤثر باشد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با بیان اینکه لایروبی باید در نقاط حساس و حادثه‌خیز با اولویت انجام شود، تصریح کرد: رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها و آبراهه‌های استان نیازمند پایش مستمر و اجرای اقدامات پیشگیرانه هستند تا در زمان بارش‌های قابل توجه، ظرفیت مناسب برای عبور جریان آب وجود داشته باشد.

محمدی همچنین بر ضرورت مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های شهرستان‌های مازندران تأکید کرد و گفت: تقسیم کار میان دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود باید به شکل منسجم دنبال شود تا اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع حوادث احتمالی به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه، کاهش آسیب‌پذیری مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های استان و افزایش سطح آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات پیشگیرانه و اجرای برنامه‌های مدیریت خطرپذیری، نقش مهمی در کاهش تبعات ناشی از سیلاب دارد و دستگاه‌های مسئول باید این موضوع را به‌صورت مستمر در دستور کار داشته باشند.