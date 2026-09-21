به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده شامگاه دوشنبه در جلسه مدیریت بحران لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از بارندگی و سیلاب اظهار کرد: مدیریت آب در بالادست و اجرای طرح‌های آبخیزداری و کنترل سیلاب، نقش مهمی در کاهش خسارات در پایین‌دست دارد.

اقدامات پیشگیرانه خسارات پایین‌دست را کاهش داد

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه‌ای که طی سال‌های گذشته انجام شده، موجب شد با وجود بارندگی‌های مناسب، کمترین آسیب به سازه‌های پایین‌دست وارد شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: در کنار کاهش خسارات، اجرای این اقدامات موجب تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش انباشت رسوبات پشت بندها و سدها نیز شده است.

ابلاغ وظایف دستگاه‌ها در چرخه مدیریت بحران

کرم‌زاده با اشاره به ابلاغیه اخیر وزیر کشور درباره مدیریت سیلاب گفت: شرح وظایف دستگاه‌های مختلف در چرخه مدیریت بحران شامل پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد و همه دستگاه‌ها باید وظایف خود را به‌صورت جدی دنبال کنند.

وی با بیان اینکه استان عملاً وارد مرحله مواجهه با بحران شده است، تصریح کرد: بخشی از اقدامات پیشگیرانه باید از دو تا سه هفته قبل انجام می‌شد، اما با توجه به شرایط موجود، لازم است سرعت اقدامات افزایش یابد و دستگاه‌ها برای سناریوهای شدیدتر از پیش‌بینی‌های فعلی نیز آمادگی داشته باشند.

پاکسازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در اولویت باشد

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر لزوم پاکسازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها عنوان کرد: سیلاب مقصر را از دستگاه‌ها تفکیک نمی‌کند و اگر رودخانه‌ها و مسیرهای عبور آب پاکسازی نشوند، در نهایت برای مردم مشکل ایجاد می‌شود.

کرم‌زاده تأکید کرد: هزینه اقدامات پیشگیرانه به‌مراتب کمتر از هزینه جبران خسارات خواهد بود و باید با جدیت بیشتری به این موضوع توجه شود.

هشدار درباره تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها

وی همچنین نسبت به تصرف بستر رودخانه‌ها هشدار داد و گفت: رودخانه حریم و مسیر طبیعی خود را دارد و اگر بستر آن تصرف شود، در زمان بارندگی آب مسیر خود را پس می‌گیرد و خسارت ایجاد می‌کند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان افزود: شرکت آب منطقه‌ای و شهرداری باید نسبت به نقاط بحرانی و تصرفات حریم رودخانه‌ها، به‌ویژه در خرم‌آباد، اقدام جدی داشته باشند.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمان بحران

کرم‌زاده با اشاره به کمبود ماشین‌آلات در مواقع بحران، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: در شرایط بحرانی، طبق قانون مدیریت بحران کشور، ظرفیت و امکانات بخش خصوصی نیز باید در صورت نیاز به‌کار گرفته شود و هزینه خدمات آنها مطابق ضوابط قانونی پرداخت خواهد شد.