به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد مسکو در واکنش به حملات اوکراین به تأسیسات نفتی و صنعتی روسیه، حملات خود به مجتمع نظامی ـ صنعتی و زیرساخت‌های اوکراین را ادامه خواهد داد.

پوتین گفت: مسکو در پاسخ به حملات اوکراین، حمله به زیرساخت‌های مختلف این کشور، از جمله زیرساخت‌های انرژی و مراکز داده را در دستور کار قرار داده است.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به حملات اخیر به پالایشگاه‌های نفت این کشور اعلام کرد که این حملات خسارت قابل‌توجهی به تأسیسات روسیه وارد نکرده‌اند، اما مسکو به اقدامات اوکراین پاسخ خواهد داد.

پوتین همچنین کی‌یف را به آغاز این روند متهم کرد و گفت مقام‌های اوکراینی نباید بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقدامات خود، حملات به تأسیسات روسیه را آغاز می‌کردند.

وی گفت: «آنها نخستین گام را برداشتند و ما نیز پاسخ دادن را آغاز کردیم. اکنون از حملات به انواع دیگری از تأسیسات، از جمله زیرساخت‌های انرژی و مراکز داده، شکایت می‌کنند. آنها این روند را آغاز کردند و نباید چنین می‌کردند. پیش از برداشتن این گام باید درباره پیامدهای آن به‌دقت فکر می‌کردند.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به توافقی درباره توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین ادامه دارد؛ با این حال، دو طرف هنوز درباره جزئیات و شرایط اجرایی به توافق نهایی نرسیده‌اند.

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه نیز روز چهارشنبه اعلام کرده بود که اوکراین به پالایشگاه‌های نفت در مناطق ساراتوف و ریازان حمله کرده است.