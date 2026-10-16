به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه روسی «ودوموستی»، «الکساندر نواک» معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد با لغو محدودیت‌های تحریمی واشنگتن علیه عرضه گازوئیل مسکو، مانعی برای صادرات این فرآورده به بازارهای جهانی و آمریکا وجود ندارد.

وی افزود: شرکت‌های نفتی روسیه برای آغاز صادرات گازوئیل به آمریکا و سایر بازارهای جهانی آمادگی دارند.

این مقام روس با اشاره به روند آماده‌سازی قراردادهای تجاری و سازمان‌دهی حمل‌ونقل افزود برای نهایی کردن قراردادها و فراهم کردن مقدمات ارسال محموله‌ها، از جمله بارگیری سوخت و اجاره کشتی، به حدود دو تا سه هفته زمان نیاز است.

معاون نخست‌وزیر روسیه همچنین گفت مسائل مربوط به اجاره کشتی‌ها و بیمه محموله‌های حامل گازوئیل به مقصد آمریکا حل‌وفصل خواهد شد و سازوکار لازم برای انجام این مبادلات با وجود محدودیت‌های باقی‌مانده علیه برخی شرکت‌های روسی فراهم می‌شود.

نواک افزایش صادرات گازوئیل را اقدامی مثبت برای اقتصاد روسیه دانست و گفت: گسترش عرضه می‌تواند به افزایش فعالیت پالایشگاه‌ها و تولید نفت و همچنین افزایش درآمدهای بودجه‌ای این کشور کمک کند.

وی پیش‌تر اعلام کرده بود که روسیه ظرفیت دارد تا پایان سال ۲۰۲۶، صادرات ماهانه گازوئیل خود را به حدود سه تا سه‌ونیم میلیون تن برساند؛ رقمی که می‌تواند صادرات این فرآورده را به سطح پیش از بحران بازگرداند.

نواک همچنین اعلام کرد شرکت‌های نفتی روسیه با وزارت دفاع این کشور برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و حفاظت از پالایشگاه‌ها در برابر حملات پهپادی همکاری می‌کنند.

مقام‌های روسیه در هفته‌های اخیر از افزایش تدابیر حفاظتی در تأسیسات انرژی و کاهش خسارت ناشی از حملات به برخی پالایشگاه‌ها خبر داده‌اند. حملات به زیرساخت‌های نفتی روسیه و محدودیت‌های صادراتی این کشور از عواملی بوده‌اند که بر میزان عرضه گازوئیل در بازارهای جهانی تأثیر گذاشته‌اند.