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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

در حاشیه نشست «مجمع کشورهای صادرکننده گاز»؛

نواک: نفت‌کش بعدی حامل گازوییل روسیه فردا ارسال خواهد شد

نواک: نفت‌کش بعدی حامل گازوییل روسیه فردا ارسال خواهد شد

معاون نخست وزیر روسیه در حاشیه نشست «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» اعلام کرد: نفت‌کش بعدی حامل گازوییل روسیه برای بازار جهانی فردا ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه امروز سه شنبه در حاشیه نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت که نفت‌ کش بعدی حامل سوخت دیزل روسیه برای بازار جهانی فردا ۲۸ اکتبر ارسال خواهد شد.

معاون نخست وزیر روسیه در این خصوص در حاشیه نشست مذکور گفت: روسیه آماده است عرضه گاز به اروپا را ادامه دهد، اما بازارهای دیگری نیز برای فروش این حجم در اختیار دارد.

معاون نخست‌وزیر روسیه پیش‌تر اعلام کرده بود که برای ارسال گازوئیل به آمریکا، علاوه بر انعقاد قرارداد، بارگیری سوخت و هماهنگی حمل دریایی نیز ضروری است و این روند حدود دو تا سه هفته زمان می‌برد.

مسکو پس از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از آمادگی برای عرضه گازوئیل به بازارهای جهانی خبر داد.

روسیه قصد دارد در ماه اکتبر بیش از ۳۰۰ هزار تن، در نوامبر ۵۰۰ هزار تن و پس از آن یک میلیون تن گازوئیل عرضه کند.

کد مطلب 6991800

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