به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که دستور کاهش خدمات ارتباطات ماهواره‌ای استارشیلد به اوکراین را صادر نکرده است و گفت برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین با رهبران دو کشور در حال گفت‌وگو است.

وی در واکنش به گزارش‌ها درباره محدودیت خدمات ماهواره‌ای مورد استفاده ارتش اوکراین گفت که وی دستور کاهش این خدمات را صادر نکرده است.

رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر تمایل خود برای پایان دادن به جنگ اوکراین افزود که با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در حال مذاکره است و معتقد است هر دو طرف خواهان پایان جنگ هستند.

ترامپ پیش‌تر نیز گفته بود که آمریکا به همکاری و تبادل اطلاعات با اوکراین ادامه می‌دهد و هم‌زمان با روسیه برای پایان دادن به درگیری‌ها در تماس است.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی درباره محدودیت خدمات استارشیلد، سامانه ارتباطی ماهواره‌ای نظامی شرکت اسپیس‌ایکس، برای نیروهای اوکراینی منتشر شده است.

بر اساس گزارش رویترز، سه مقام آمریکایی و غربی گفته‌اند دستور محدود کردن این خدمات از داخل کاخ سفید صادر شده است، اما مسئولان مشخصی را که این تصمیم را گرفته‌اند معرفی نکرده‌اند. در مقابل، یک مقام ارشد آمریکایی تأکید کرده است که ترامپ چنین درخواستی نداده است.

ولودیمیر زلنسکی نیز از بازگشت تدریجی خدمات خبر داده، اما گفته است که دسترسی نیروهای اوکراینی هنوز به‌طور کامل به وضعیت پیشین بازنگشته است.

استارشیلد نسخه نظامی و دولتی سامانه ماهواره‌ای استارلینک است که برای ارتباطات امن و کاربردهای نظامی استفاده می‌شود. گزارش‌ها درباره محدودیت این سامانه، نگرانی‌هایی را درباره تأثیر آن بر ارتباطات میدانی و عملیات پهپادی نیروهای اوکراینی ایجاد کرده است.