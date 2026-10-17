نصیربیگی: «تبریزیم» فرصتی برای انتقال پیام ایثار و مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نصیربیگی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف کشور در هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» گفت: این رویداد فرهنگی علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی و ارتقای فرهنگ شهری، زمینه‌ای برای انتقال مفاهیم شهروندی و ارزش‌های ایثار و مقاومت در قالب هنر نمایش فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه هنرمندان آذربایجان‌شرقی و تبریز در کنار گروه‌هایی از سایر نقاط کشور در این دوره حضور دارند، اظهار کرد: اجراهای جشنواره در روزهای پایانی مهرماه در مجموعه‌های مختلف شهری، به‌ویژه محوطه اصلی جشنواره در عمارت کلاه‌فرنگی، برگزار می‌شود.

رئیس ستاد برگزاری هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» با اشاره به برگزاری آیین افتتاحیه این رویداد در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران افزود: این مراسم با حضور گروه‌های نمایشی و دانش‌آموزان منتخب تبریز برگزار شد و هم‌زمان با آغاز جشنواره، اجرای آثار در پارک‌ها، مدارس منتخب و دیگر فضاهای پیش‌بینی‌شده شهری نیز آغاز شد.

اجرای برنامه‌های جنبی در نقاط مختلف تبریز

نصیربیگی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در کنار بخش رقابتی جشنواره بیان کرد: برنامه‌های جنبی نیز با هدف حمایت از گروه‌های نمایشی و انتقال پیام آثار به طیف‌های مختلف مخاطبان در نقاط گوناگون شهر برگزار می‌شود.

وی تداوم این رویداد فرهنگی و ارتقای کیفیت آن را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد در دوره‌های آینده، گروه‌های بیشتری از استان‌های مختلف کشور در جشنواره حضور یابند و این رویداد نقش مؤثرتری در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی تبریز ایفا کند.

بازتاب ایثار و مقاومت در آثار نمایشی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز با تأکید بر جایگاه موضوعات مرتبط با دفاع مقدس در آثار این دوره از جشنواره گفت: یکی از محورهای مهم «تبریزیم»، ادای دین هنرمندان به رزمندگان و قهرمانان ایران، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر است تا مفاهیم ایثار و مقاومت از زبان هنر به مخاطبان منتقل شود.

نصیربیگی همچنین از تلاش گروه‌های نمایشی برای حضور در این رویداد قدردانی کرد و گفت: از همه هنرمندانی که برای برگزاری جشنواره تلاش کردند، از جمله گروه‌هایی که به دلیل محدودیت زمانی نتوانستند در بخش اصلی حضور داشته باشند، قدردانی می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد در دوره‌های آینده امکان میزبانی از تعداد بیشتری از گروه‌های نمایشی از نقاط مختلف کشور فراهم شود تا زمینه مشارکت گسترده‌تر هنرمندان در جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» مهیا شود.